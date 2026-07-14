/നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ മരണത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Essel Group ചെയർമാൻ ഡോ.സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ പിതാവായ ശ്രീ. നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.
നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കജിയുടെ മരണത്തിൽ അതീവ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും. ഈ പ്രയാസകരമായ സമയത്ത് താൻ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക ജി തന്റെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട പൊതുജീവിതത്തിൽ കഠിനാധ്വാനത്തിന് പരമാവധി മുൻഗണന നൽകി. കുടുംബ ബിസിനസിന്റെ വഴികാട്ടിയെന്ന നിലയിൽ തന്റെ ആദർശങ്ങളിലൂടെയും സമർപ്പണത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹം സംഭാവന നൽകി.
അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സ് പാരമ്പര്യങ്ങളെ സമ്പന്നമാക്കുക മാത്രമല്ല തന്റെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം സമർപ്പണത്തോടെ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ സേവനം, സംഘടന എന്നിവയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ലാളിത്യവും പൊതുജനക്ഷേമവും നിറഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തെ പലതവണ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ സൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് താൻ കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദപരമായ പെരുമാറ്റം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ എന്നും മായാതെ കിടക്കുമെന്നും കുറിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സമൂഹത്തിന് തന്നെ തീരാ നഷ്ടമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക ജി ഇനി നമ്മോടൊപ്പമില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ജീവിതം വരും തലമുറകൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഓർമ്മകളും പകർന്നുനൽകുന്ന രീതിയും എപ്പോഴും കുടുംബത്തോടൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു. ഒപ്പം ഈ ദുഃഖം താങ്ങാനുള്ള ശക്തിയും ക്ഷമയും കുടുംബത്തിനും അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും നൽകട്ടെയെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു.
ജൂലൈ 13 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ന് മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ശ്രീ നന്ദകിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ മരണം സംഭവിച്ചത്. 96 വയസായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.