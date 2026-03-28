PM Narendra Modi: 'വികസനത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായം'; നോയിഡ വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി

PM Narendra Modi: ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖല (എൻസിആർ)യിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിനു സമർപ്പിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 28, 2026, 07:42 PM IST
  • വികസനത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണെന്ന് വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
  • പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജനങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിനു മൊത്തത്തിലും പദ്ധതിയുടെ ഗുണം ലഭിക്കുമെന്നും മോദി പറ‍ഞ്ഞു.

8
നോയിഡ വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖല (എൻസിആർ)യിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിനു സമർപ്പിച്ചത്. വികസനത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണെന്ന് വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജനങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിനു മൊത്തത്തിലും പദ്ധതിയുടെ ഗുണം ലഭിക്കുമെന്നും മോദി പറ‍ഞ്ഞു. 

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം കാരണം ഭക്ഷണം, ഗ്യാസ്, ഇന്ധനം എന്നിവയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിസന്ധിക്കെതിരെ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയും പോരാടുകയാണെന്നും സാധാരണക്കാരെയും ജനങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ട് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നോയിഡയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് അടക്കം ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ യാത്രാ നിരക്കിലും വലിയ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോയിഡയിൽ 10–15 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടാവുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ബെംഗളൂരു, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, ലക്നൗ, ഡെറാഡൂൺ, ഹുബ്ലി (കർണാടക) എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാകും ആദ്യ സർവീസുകൾ നടത്തുക. ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ തുടങ്ങിയ ശേഷം രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും ദുബായ്, സിംഗപ്പൂർ സൂറിക് എന്നിവിടങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യ പരിഗണന. ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 10– 15 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടാകും. 

