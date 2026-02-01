PM Narendra Modi: അതിരുകളില്ലാത്ത അവസരങ്ങളുടെ ബജറ്റ്; വികസിത ഭാരതത്തിന് കരുത്തുറ്റ അടിത്തറയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി, നിർമല സീതാരാമന് പ്രശംസ

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ ഉടൻ തന്നെ ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ബജറ്റിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യം അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും വൻകിട വ്യവസായ കരാറുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഇന്ത്യൻ യുവാക്കൾക്കും മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഗുണകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതിവേഗ റെയിൽപാതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 140 കോടി ഭാരതീയരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയും അഭിലാഷങ്ങളെയുമാണ് ഈ ബജറ്റ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള റോഡ് മാപ്പിന് കരുത്തുപകരുന്ന സുപ്രധാന നടപടികളാണ് ബജറ്റിലുള്ളതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അതിരുകളില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള പാതയാണ് ഈ ബജറ്റ്. വർത്തമാനകാലത്തെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതിനൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് കരുത്തുറ്റ അടിത്തറ പാകാനും ബജറ്റിന് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2047-ഓടെ 'വികസിത ഭാരതം' എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറയാണ് ബജറ്റെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ചരിത്രപരമായ ഒൻപതാം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. ഈ ബജറ്റ് രാജ്യത്തെ 'സ്ത്രീ ശക്തി'യെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
