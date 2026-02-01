English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Narendra Modi: അതിരുകളില്ലാത്ത അവസരങ്ങളുടെ ബജറ്റ്; വികസിത ഭാരതത്തിന് കരുത്തുറ്റ അടിത്തറയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി, നിർമല സീതാരാമന് പ്രശംസ

ഐതിഹാസിക ബജറ്റെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രതികരിച്ചത്. നിർമല സീതാരാമനെ പ്രത്യേകം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 1, 2026, 04:22 PM IST
  • അതിവേഗ റെയിൽപാതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • 140 കോടി ഭാരതീയരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയും അഭിലാഷങ്ങളെയുമാണ് ഈ ബജറ്റ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ ഉടൻ തന്നെ ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ബജറ്റിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യം അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും വൻകിട വ്യവസായ കരാറുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഇന്ത്യൻ യുവാക്കൾക്കും മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്കും ​ഗുണകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതിവേഗ റെയിൽപാതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 140 കോടി ഭാരതീയരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയും അഭിലാഷങ്ങളെയുമാണ് ഈ ബജറ്റ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള റോഡ് മാപ്പിന് കരുത്തുപകരുന്ന സുപ്രധാന നടപടികളാണ് ബജറ്റിലുള്ളതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Also Read: Union Budget 2026: ശമ്പളക്കാർക്ക് ആശ്വാസമില്ല, സ്ലാബുകൾ അതേപടി തുടരും; ഏപ്രിൽ മുതൽ പുതിയ ആദായ നികുതി നിയമം

അതിരുകളില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള പാതയാണ് ഈ ബജറ്റ്. വർത്തമാനകാലത്തെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതിനൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് കരുത്തുറ്റ അടിത്തറ പാകാനും ബജറ്റിന് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2047-ഓടെ 'വികസിത ഭാരതം' എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറയാണ് ബജറ്റെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ചരിത്രപരമായ ഒൻപതാം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. ഈ ബജറ്റ് രാജ്യത്തെ 'സ്ത്രീ ശക്തി'യെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

