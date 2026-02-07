English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • PM Narendra Modi: രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനം; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മലേഷ്യയില്‍

PM Narendra Modi: രാവിലെ ഡല്‍ഹിയിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പുറപ്പെട്ടത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 7, 2026, 04:22 PM IST
  • മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം.
  • മലേഷ്യൻ സമയം ഇന്ന് വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരണം നൽകി.
  • ഇതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഒരുക്കുന്ന സ്വീകരണത്തിലും മോദി പങ്കെടുക്കും.

രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മലേഷ്യയിലെത്തി. രാവിലെ ഡല്‍ഹിയിൽ നിന്നാണ് മോദി പുറപ്പെട്ടത്. മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം. മലേഷ്യൻ സമയം ഇന്ന് വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരണം നൽകി. ഇതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഒരുക്കുന്ന സ്വീകരണത്തിലും മോദി പങ്കെടുക്കും. നാളെ മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിമുമായി മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. 

ഇന്ത്യക്കും മലേഷ്യയ്ക്കും ഇടയിൽ വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിനടക്കം ചർച്ചകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തും. 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയും മലേഷ്യയും തങ്ങളുടെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ സമഗ്ര തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തമായി ഉയർത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ സന്ദർശനമാണിത്. നേരത്തെ രണ്ടുതവണ മോദി മലേഷ്യയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയും മലേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധത്തിൽ സമീപവർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി യാത്ര തിരിക്കുന്നതിനുമുൻപുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.

