English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • PM Narendra Modi: കുറ്റക്കാരെ വെറുതെ വിടില്ല, നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും; ഇരകള്‍ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

PM Narendra Modi: കുറ്റക്കാരെ വെറുതെ വിടില്ല, നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും; ഇരകള്‍ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ഡൽഹി സ്ഫോടനം ഉള്ളുലച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 11, 2025, 01:33 PM IST
  • കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും ഇരകൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി.
  • ഭൂട്ടാൻ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെയാണ് മോദിയുടെ പ്രതികരണം.

Read Also

  1. Delhi Blast News: സ്ഫോടനത്തിൽ അറ്റുപോയ കൈ കണ്ടെടുത്തു, ഉമറിന്റേതോ? ഡിഎന്‍എ പരിശോധന

Trending Photos

Gold Rate Today: വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണവില; 92,000 കടന്നു, ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
6
Gold rate today
Gold Rate Today: വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണവില; 92,000 കടന്നു, ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
Kerala BT 28 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാര തുണച്ചോ? ഒരു കോടി ആർക്ക്! ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT 28 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാര തുണച്ചോ? ഒരു കോടി ആർക്ക്! ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SS 493 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്; സ്ത്രീ ശക്തി ബാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 493 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Lakshmi Favourite Zodiacs: 2026ൽ ഭാ​ഗ്യദേവത അനു​ഗ്രഹിക്കും ഈ രാശിക്കാരെ; മഹായോ​ഗം നൽകും മഹാമാറ്റങ്ങൾ
6
Lakshmi Favourite Zodiacs
Lakshmi Favourite Zodiacs: 2026ൽ ഭാ​ഗ്യദേവത അനു​ഗ്രഹിക്കും ഈ രാശിക്കാരെ; മഹായോ​ഗം നൽകും മഹാമാറ്റങ്ങൾ
PM Narendra Modi: കുറ്റക്കാരെ വെറുതെ വിടില്ല, നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും; ഇരകള്‍ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിൽ കുറ്റക്കാരെ വെറുതെവിടില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും ഇരകൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി. ഭൂട്ടാൻ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെയാണ് മോദിയുടെ പ്രതികരണം. സ്ഫോടനം ഉള്ളുലച്ചുവെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി പറ‍ഞ്ഞു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയെന്നും ഉറ്റവരെ നഷ്ടമായവരുടെ വേദന മനസിലാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവം അന്വേഷണ ഏജൻസികള്‍ വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 

Add Zee News as a Preferred Source

സ്ഫോടനത്തിന് ഉത്തരവാദികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും പറഞ്ഞിരുന്നു. യാതൊരു കാരണവശാലും കുറ്റക്കാരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും രാഷ്ട്രത്തിന് അത് ഉറപ്പ് നൽകുന്നുവെന്നും രാജ് നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. 

Also Read: Delhi Red Fort Blast: ഡൽഹി സ്ഫോടനം: ലക്ഷ്യം വെച്ചത് തിരക്കേറിയ ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

അതേസമയം ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ അഞ്ചുപേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. യുപി സ്വദേശി ദിനേശ് മിശ്ര, തുണിക്കട നടത്തുന്ന ഡൽഹി സ്വദേശി അമർ കടാരിയ, ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവര്‍ മൊഹ്സിൻ, ബിഹാർ സ്വദേശി പങ്കജ് സൈനി, യുപി സ്വദേശി റുമാൻ എന്നിവരെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

PM Narendra ModiDelhi Blastപ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിഡൽഹി സ്ഫോടനം

Trending News