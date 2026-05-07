  Operation Sindoor: 'ഇന്ത്യക്കാരെ ആക്രമിച്ചവർക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകി'; സൈനികരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി

Operation Sindoor: 'ഇന്ത്യക്കാരെ ആക്രമിച്ചവർക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകി'; സൈനികരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി

Operation Sindoor: ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ സൈനികരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 7, 2026, 01:03 PM IST
  • പഹാൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ.
  • എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലൂടെയായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രതികരണം.
  • ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ മാറ്റി

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ സൈനികരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പഹാൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സമാനതകളില്ലാത്ത ധൈര്യവും കൃത്യതയും ദൃഢനിശ്ചയവും പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും രാജ്യം സൈന്യത്തിൻ്റെ ധീരതയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. 

എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലൂടെയായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രതികരണം. അതേസമയം, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ മാറ്റി. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ, സൈന്യം പുറത്തിറക്കിയ ചിത്രമാണ് മോദി പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഫേസ്ബുക്ക്, എക്സ്, ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളിലെല്ലാം ചിത്രം മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.

പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം: 'ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ എന്ന പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സായുധ സേന സമാനതകളില്ലാത്ത ധൈര്യവും കൃത്യതയും ദൃഢനിശ്ചയവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. പഹൽഗാമിൽ നിരപരാധികളായ ഇന്ത്യക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടവർക്ക് അവർ ഉചിതമായ മറുപടി നൽകി. രാജ്യം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ധീരന്മാരായ സൈന്യത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ഉറച്ച പ്രതികരണത്തെയും രാജ്യസുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയെയും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ സായുധ സേനകളുടെ പ്രൊഫഷണലിസം, തയ്യാറെടുപ്പ്, ഏകോപിത ശക്തി എന്നിവയും ഇത് എടുത്തുകാണിച്ചു.

അതേസമയം, നമ്മുടെ സേനകൾക്കിടയിൽ വളർന്നുവരുന്ന സംയുക്തത ഇത് പ്രകടമാക്കുകയും പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സ്വാശ്രയത്വത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അന്വേഷണം നമ്മുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ശക്തിയെ അടിവരയിടുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന്, ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, തീവ്രവാദത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താനും അതിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നാം എക്കാലത്തെയും പോലെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു'.

