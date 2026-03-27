West Asia Crisis: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ട്

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നടക്കും. യോഗത്തിൽ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ചർച്ച ചെയ്യും.
യോഗം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാകും നടക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. യോഗത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തും. ഒപ്പം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഊർജ്ജപ്രതിസന്ധിയിലടക്കം സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളും വിലയിരുത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവിലുള്ളതിനാൽ അവിടത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കില്ല. എന്നാൽ കേരളം അടക്കമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ പ്രത്യേക യോഗം ചേരുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്
