  • West Asia Crisis: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ട്

West Asia Crisis: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ട്

ഇന്ത്യയുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി വെർച്വൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഊർജ്ജ സുരക്ഷ, വിതരണ ശൃംഖലകൾ, വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ എന്നിവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കും പ്രധാന ചർച്ചകൾ.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 27, 2026, 09:55 AM IST
  • പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഇന്ന്
  • യോഗത്തിൽ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ചർച്ച ചെയ്യും

Read Also

  1. അസം-മിസോറാം അതിർത്തിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട് PM Modi

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ, പക്ഷേ ഒരൽപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ, പക്ഷേ ഒരൽപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ഉച്ചയോടെ ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ഉച്ചയോടെ ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണവില
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
Kerala DL-45 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി കോടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-45 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി കോടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
West Asia Crisis: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ട്

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നടക്കും. യോഗത്തിൽ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ചർച്ച ചെയ്യും. 

Also Read: ഇറാന്റെ ഊർജ നിലയങ്ങൾ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ആക്രമിക്കില്ല; പ്രഖ്യാപനവുമായി ട്രംപ്

യോഗം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാകും നടക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  യോഗത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തും. ഒപ്പം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഊർജ്ജപ്രതിസന്ധിയിലടക്കം സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളും വിലയിരുത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവിലുള്ളതിനാൽ അവിടത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കില്ല. എന്നാൽ കേരളം അടക്കമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ പ്രത്യേക യോഗം ചേരുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

