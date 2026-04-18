PM Narendra Modi: പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും; വിഷയം വനിതാ സംവരണ ബില്ലോ? കാതോർത്ത് രാജ്യം

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. രാത്രി 8.30ന് ആണ് മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക. എന്താണ് മോദി രാജ്യത്തോട് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. വനിത സംവരണ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗവും സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള മന്ത്രിസഭാ യോഗവും ഇന്ന് നടന്നിരുന്നു. ഈ രണ്ട് യോഗത്തിലും വനിത സംവരണ ബിൽ ചർച്ചയായതായാണ് വിവരം. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് യോഗത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബില്ലിൽ നേരിട്ട തിരിച്ചടി കോൺഗ്രസിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത്.
Also Read: Rahul Gandhi: രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇരട്ട പൗരത്വമെന്ന് പരാതി; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഹൈക്കോടതി
വനിത ബില്ലിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ സംസാരിക്കുമോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയമായിരിക്കുമോ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് രാജ്യത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് പൊതുജനം.
ലോക്സഭയിലെ വോട്ടെടുപ്പിലാണ് വനിതാ സംവരണ ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടത്. വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത 489 അംഗങ്ങളിൽ 278 പേർ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 211 പേർ എതിർത്തു. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് ആവശ്യമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ 48 വോട്ടുകളുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്.
