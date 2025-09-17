Modi's 75th B'day: 75 ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി; പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 75ാം ജന്മദിനം രാജ്യം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയുമായി ബന്ധം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ട്രംപ് മോദിയെ ഫോണിലൂടെ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നു. കൂടാതെ ഓസ്ട്രേലിയ, ഇസ്രയേൽ, യുകെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൻമാരും മോദിക്ക് എക്സിൽ ആശംസ അറിയിച്ചു.
എല്ലാ വർഷവും തൻ്റെ ജൻമദിനത്തിൽ മോദി നിരവധി പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ബിജെപി രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന 'സേവ പഖ്വാര' ആഘോഷിക്കും. മോദിയുടെ ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഡൽഹി ത്യാഗരാജ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 75 ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കും.
ALSO READ: ഹരിയാനയിൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയ പോലീസുകാരന്റെ വാഹനമിടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ജന്മദിനത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികൾ
- രാജ്യത്തുടനീളം 75000 കോടി വൃക്ഷത്തൈകൾ നടും.
- ആയുഷ്മാൻ ആരോഗ്യ മന്ദിർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 75000 ആരോഗ്യ ക്യാമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കും.
- മധ്യപ്രദേശിലെ ഭെൻസോളയിൽ പിഎം മിത്ര യോജന പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച മെഗാ ടെക്സ്റ്റൈൽ പാർക്ക് മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
- 101 പുതിയ ആയുഷ്മാൻ ആരോഗ്യ മന്ദിറുകൾ ഡൽഹിയിൽ ഉദിഘാടനം ചെയ്യും.
- ബുരാരി ഗവൺമെൻ്റ് ആശുപത്രി, ജനക്പുരി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി ഉൾപ്പെടെ ആറ് ആശുപത്രികളിലായി 150 ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കും.
- വയോജനങ്ങൾക്കായി സാവിത്രി ബായ് ഫൂലെ ഹോം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
- 50000 പൗരൻമാർക്ക് പുതിയ പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.