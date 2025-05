Operation Sindoor: 'ആ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ഇവിടെ ചെലവാകില്ല'; ആണവായുധ ഭീഷണി ഇന്ത്യയോട് വേണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ രാജ്യം നേടിയ ഈ വിജയം രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷം ആദ്യമായി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. സേനകൾക്ക് സല്യൂട്ട് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി സൈന്യത്തിന്റെ അസാമാന്യ ധീരതയെ പ്രശംസിച്ചു. പാക് ഭീകരവാദത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് വെള്ളവും, രക്തവും ഒന്നിച്ചൊഴുകില്ലെന്നും പാകിസ്ഥാനുമായി ചർച്ച നടന്നാൽ അത് പാക് അധീന കശ്‌മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമായിരിക്കും എന്നും വ്യക്തമാക്കി.

പഹൽഗാമിലേത് സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരതയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മോദി സിന്ദൂർ വെറും പേരല്ല. ഇതിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വികാരമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഭീകരരുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ കയറി ഇന്ത്യ മറുപടി നൽകി. ഭീകരതയ്ക്ക് അർഹിച്ച മറുപടിയാണ് നൽകിയത് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലൂടെ നീതി നടപ്പായെന്നും അദേഹം പറഞ്ഞു.

#WATCH | During his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi says, "...Pakistan went to the world seeking help. After being hit badly, Pakistan military contacted our DGMO on May 10th..." pic.twitter.com/RO96imZVen

— ANI (@ANI) May 12, 2025