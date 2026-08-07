National Handloom Day: യുവാക്കളോട് 'Get Ready With Me' ആഹ്വാനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ കൈത്തറി ദിനമായ ഇന്ന് യുവജനങ്ങളോ ട് 'ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മി' ആഹ്വാനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി രംഗത്ത്. ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയത്.
ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന അതേ ആവേശത്തോടെ ദേശീയ കൈത്തറി ദിനവും ആഘോഷിക്കാനാണ് മോദി ജനങ്ങളോട് വീഡിയോയിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ കൈത്തറി ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ജിആർഡബ്ല്യുഎം വീഡിയോകൾ നിർമിച്ച് പങ്കുവെക്കണം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി യുവാക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ നെയ്ത്ത് പാരമ്പര്യം പ്രദര്ശിപ്പിക്കാനും കരകൗശലനിര്മാണം നടത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൈത്തറിയെ പ്രതീകാത്മകമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിട്നെ ഭാഗമാക്കണമെന്നും മോദി ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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