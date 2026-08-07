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National Handloom Day: യുവാക്കളോട് 'Get Ready With Me' ആഹ്വാനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

ദേശീയ കൈത്തറി ദിനത്തിൽ യുവാക്കളോട് ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മി വീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 07, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:36 AM IST
National Handloom Day: യുവാക്കളോട് 'Get Ready With Me' ആഹ്വാനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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National Handloom Day: യുവാക്കളോട് 'Get Ready With Me' ആഹ്വാനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി
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