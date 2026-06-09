/PoK Protests: പാക് അധീന കശ്മീരിൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വൻ സംഘർഷം; 11 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

പാക് അധീന കശ്മീരിൽ സുരക്ഷാസേനയും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സംഘർഷത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. സിവിക് സൊസൈറ്റി സംഘടനയായ ജോയിന്റ് അവാമി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ (JAAC) നിരോധനത്തെത്തുടർന്നാണ് റാവലാകോട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത്.
സംഘടനയെ നിരോധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജൂൺ 9-ന് മേഖലയിലുടനീളം ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. വെടിയേറ്റു മരിച്ച ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ മൃതദേഹവുമായി പ്രതിഷേധക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ മോർച്ചറിക്ക് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയതോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായത്. ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ അവിടെനിന്ന് മാറ്റാൻ പോലീസും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗവും ശ്രമിച്ചതാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
സംഘർഷത്തിൽ നാല് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരു സാധാരണക്കാരനും ഉൾപ്പെടെ 11 പേർ മരിച്ചതായി പൂഞ്ച് സെക്ടർ കമ്മീഷണർ സർദാർ വഹീദ് ഖാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജെ.എ.എ.സി അംഗങ്ങൾ സുരക്ഷാസേനയ്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് തിരിച്ച് വെടിവെപ്പ് നടത്തേണ്ടി വന്നതെന്നും ഇതിൽ ആറ് പ്രതിഷേധക്കാരും മൂന്ന് പോലീസുകാരും ഒരു സാധാരണക്കാരനും കൊല്ലപ്പെട്ടതായും പോലീസ് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ, ഈ വാദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുന്ന ജെ.എ.എ.സി അനുകൂലികൾ, ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളേക്കാൾ വളരെക്കൂടുതൽ സാധാരണക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്നു. മേഖലയിലെ നിയമസഭയിലെ 45 സീറ്റുകളിൽ 12 എണ്ണം കാശ്മീരിലെ അഭയാർത്ഥി പശ്ചാത്തലമുള്ളവർക്കായി മാറ്റിവെക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണ തീരുമാനമാണ് നിലവിലെ കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള കാരണമായി മാറിയത്.
ഈ ക്രമീകരണം പ്രദേശവാസികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ വലിയ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും മേഖലയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾക്ക് ഇത് വഴിവെക്കുമെന്നും ജെ.എ.എ.സി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പ്രദേശത്തിന്റെ ഭാവി തീരുമാനങ്ങൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കണം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട്.
ഇതിന് പുറമെ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പം, ഗോതമ്പ് മാവിന്റെ വിലവർദ്ധനവ്, രൂക്ഷമായ വൈദ്യുതിക്ഷാമം, അമിതമായ വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ, തൊഴിലില്ലായ്മ, മോശം ഭരണം, മേഖല നേരിടുന്ന സമ്പൂർണ്ണ രാഷ്ട്രീയ പാർശ്വവൽക്കരണം എന്നിവയ്ക്കെതിരെയും വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഈ സംഘടന നടത്തിവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ജെ.എ.എ.സിയെ നിരോധിച്ചതോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ രൂക്ഷമായത്.
ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമസമാധാന ലംഘനം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നുമാണ് സർക്കാർ വാദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ നിരോധനത്തിലും, ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചതിലും, പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കളിലൊരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിലും പ്രകോപിതരായ ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നു.
ഭരണകൂടം സിവിലിയന്മാർക്ക് നേരെ ഒരു കൂട്ടക്കൊലയാണ് അഴിച്ചുവിട്ടതെന്ന് റാവലാകോട്ടിലെ സംഭവവികാസങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച ജെ.എ.എ.സി തലവൻ ഷൗക്കത്ത് നവാസ് മീർ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെ ആരോപിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ അടിച്ചമർത്തലുകളെ മറികടന്ന് തങ്ങളുടെ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ഷൗക്കത്ത് നവാസ് മീർ വ്യക്തമാക്കി.
റാവലാകോട്ടിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങളിലും ജെ.എ.എ.സിയുടെ നിരോധനത്തിലും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ (HRCP) കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമം ഉപയോഗിച്ച നടപടി ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് സംഘടനയുടെ നിരീക്ഷണം.
രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് ജനങ്ങളിൽ വലിയ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരും പ്രാദേശിക അധികാരികളും അടിയന്തരമായി ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകണമെന്നും ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ സംഘത്തെ അയക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.
വരാനിരിക്കുന്ന ജൂലൈ 27-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് മേഖലയിലെ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഒത്തുചേരലുകൾ നിരോധിക്കുകയും ജെ.എ.എ.സിയുടെ കേന്ദ്ര ഓഫീസുകൾ പൂട്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെ വിലക്കും തുടരുകയാണ്.
വ്യാപകമായ റോഡ് ഉപരോധങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ തടസ്സങ്ങൾ, അസ്ഥിരമായ സുരക്ഷ എന്നിവ മുന്നിൽക്കണ്ട് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം, ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി. ഈ മേഖലയിലുള്ള വിദേശികളോട് പൊതു പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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