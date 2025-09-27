English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Police Brutality Against Malayali Students: ഡൽഹിയിൽ മോഷണകുറ്റം ചുമത്തി മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലിച്ചതച്ച് പോലീസും നാട്ടുകാരും

ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചതിന് വിദ്യാർഥികളെ മർദിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തതായും ആരോപണമുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 27, 2025, 08:46 AM IST
  • മോഷണകുറ്റം ചുമത്തി മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഡൽഹിയിൽ പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തല്ലിച്ചതച്ചു
  • ഡൽഹി സാക്കീർ ഹുസൈൻ കോളേജിൽ ഒന്നാം വർഷ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് തല്ലിച്ചതച്ചത്

Trending Photos

Kerala Gold Price Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേക്ക്! ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
5
Gold rate
Kerala Gold Price Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേക്ക്! ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Kerala KN-591Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala KN-591Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം
Kerala SK-20 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala SK-20 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത; മീന രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത; മീന രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Police Brutality Against Malayali Students: ഡൽഹിയിൽ മോഷണകുറ്റം ചുമത്തി മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലിച്ചതച്ച് പോലീസും നാട്ടുകാരും

ന്യൂഡൽഹി: മോഷണകുറ്റം ചുമത്തി മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഡൽഹിയിൽ പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തല്ലിച്ചതച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഡൽഹി സാക്കീർ ഹുസൈൻ കോളേജിൽ ഒന്നാം വർഷ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളായ കാസർഗോഡ് സ്വദേശി കെ സുദിൻ, കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ഐടി അശ്വന്ത് എന്നിവരെയാണ് സെപ്തംബർ 24 ന് വൈകുന്നേരം റെഡ് ഫോർട്ടിന് സമീപം വച്ച് ഒരു പറ്റം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരും ഡൽഹി പോലീസും ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ആറ് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് മിഗ്-21 വിടവാങ്ങി

പോലീസ് സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ വച്ചും വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തതായും പരാതിയുണ്ട്.  സെപ്റ്റംബർ 24 ന് വൈകുന്നേരം ആറരയോടെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപത്തെ മാർക്കറ്റിലൂടെ നടക്കവേ കച്ചവടക്കാരായ ഒരാൾ ഫോണും വാച്ചും വാങ്ങാൻ താൽപര്യമുണ്ടോയെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിച്ചതായും വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു മുന്നോട്ടു നടന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കച്ചവടക്കാരൻ സംഘമായെത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അശ്വന്തിന്റെ ഐഫോൺ തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കച്ചവടക്കാരൻ ഈ ഫോൺ വിദ്യാർത്ഥികൾ കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചതാണെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടത്. 

ഉടൻ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ സമീപത്തെ പോലീസ് ഔട്പോസ്റ്റിലെത്തി സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുവെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തത് വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്ന് ആരോപിച്ച പോലീസ് ഫോൺ പിടിച്ചുവാങ്ങി ആക്രമിക്കാനെത്തിയ സംഘത്തിനു നൽകുകയും ഇരുവരെയും ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മാത്രമല്ല റോഡരികിൽ ഇരുവരെയും മുട്ടികുത്തി നിർത്തിച്ചതായും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതിയിലുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഫോൺ തിരികെ വാങ്ങാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രമിച്ചതോടെ ഇവരെ  അടുത്തുള്ള പോലീസ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും മുണ്ടുടുത്തതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനു പുറമേ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചതിന് മർദിച്ചെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു. 

Also Read: ഈ പാമ്പ് അപകടകാരി മാത്രമല്ല ഭയാനകവും; ആക്രമിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ ഞെട്ടും! വീഡിയോ കാണാം...

മാത്രമല്ല ഇവരോട് 20,000 രൂപ നൽകിയാൽ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞതായും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രി വൈകിയും തുടർന്ന മർദനത്തിനു ശേഷം സഹപാഠികളെത്തിയതോടെയാണു വിദ്യാർത്ഥികളെ വിട്ടയച്ചത്. ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശരീരത്തിൽ മർദനമേറ്റ നിരവധി പാടുകളുണ്ട്..

സംഭവത്തിൽ ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് എംപി അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും ഡൽഹി കമ്മിഷണർക്കും പോലീസ് കംപ്ലെയ്ന്റ് അതോറിറ്റിക്കും പരാതി നൽകുമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവത്തിന് കാരണക്കാരായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യസഭാംഗം വി.ശിവദാസൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസിപി സതീഷ് ഗോൾഛയ്ക്കു ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപിയും കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനസംസ്കൃതി, മലയാളി വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ മൈത്രി തുടങ്ങിയവർ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കരുത്

പൗരൻമാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവർ തന്നെ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ കൂടെ കൂടി നിരപരാധികളെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും. ഡൽഹിയിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർക്കും വിവിധ സംസ്കാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും  വിവിധ ദേശക്കാർക്കും സ്വതന്ത്രമായും സമാധാനപരമായും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും. ഇതിനെതിരായുള്ള ഇത്തരം കൈയ്യേറ്റങ്ങളെ വളരെയധികം ആശങ്കയോടെയാണ് ജനസംസ്കൃതി നോക്കിക്കാണുന്നത്. മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ അക്രമണത്തിന് കാരണക്കാരായ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്കെതിരെയും അതിന് കൂട്ട് നിന്ന  പോലീസുകാർക്കെതിരെയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജനസംസ്കൃതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

New DelhiKerala Students AttackedMalayali studentsAttackDelhi

Trending News