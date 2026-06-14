പട്ന: ബിഹാറിലെ പാടലിപുത്ര റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് പോലീസും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും തമ്മിൽ സംഘർഷം. പോലീസ് പരീക്ഷ എഴുതാന് പോയ വിദ്യാര്ത്ഥികളും പൊലീസും തമ്മിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. ആവശ്യമായ ട്രെയിന് ഒരുക്കിയില്ല എന്നാരോപിച്ചാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചത്. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഇവർ റെയില്വേ സ്റ്റേഷന് അടിച്ചുതകര്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ട പോലീസ് ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
നൂറുകണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനായി എത്തിയത്. എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് ട്രെയിൻ ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞതോടെ രോഷാകുലരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകളോളം ട്രെയിനുകൾ വൈകിയതിനാൽ കൃത്യസമയത്ത് പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്കയും പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. ട്രെയിനുകൾക്ക് നേരെയും ചിലർ ആക്രമണം നടത്തി.
റെയിൽവെ പാളത്തിലിറങ്ങിയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചത്. ആവശ്യത്തിന് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഉടൻ തന്നെ ക്രമീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം. ഇതോടെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെടുകയായിരുന്നു. സാഹചര്യം വഷളായതോടെയാണ് പോലീസ് ഇടപെട്ടത്.
പ്രതിഷേധം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടതോടെ നിരവധി ട്രെയിനുകള് വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി കുടുങ്ങി. പിന്നാലെ വിഷയത്തില് റെയില്വേയും ഭരണകൂടവും ഇടപെടുകയായിരുന്നു. പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നടത്തുകയും ബദല് ഗതാഗത മാര്ഗങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
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