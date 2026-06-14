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Patna Railway Station Protest: ആവശ്യത്തിന് ട്രെയിനില്ല! പട്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾ, വൻ സംഘർഷം

റെയിൽവെ പാളത്തിലിറങ്ങി ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ ട്രെയിൻ ​ഗതാ​ഗതം തടസപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Written ByKarthika V
Published: Jun 14, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:01 PM IST
Patna Railway Station Protest: ആവശ്യത്തിന് ട്രെയിനില്ല! പട്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾ, വൻ സംഘർഷം
Image Credit: Patna | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ആവശ്യത്തിന് ട്രെയിനില്ല! പട്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾ
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