Social Media Misuse: ഇൻസ്റ്റ അക്കൗണ്ട് നിറയെ മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് നിറയെ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അതും മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ. പരാതികൾ ഉയര്‍ന്നതോടെ അജ്ഞാത സംഘത്തിനെതിരെ കേസെടുത്ത് ബംഗളൂരു പൊലീസ്. ബംഗളൂരു മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ എടുത്ത് ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം. 'ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ ചിക്സ്' എന്ന പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലൂടെയായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരുന്നത്. ഈ അക്കൗണ്ടിന് മുമ്പ് അയ്യായിരത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ മെട്രോ കോച്ചുകൾക്കുള്ളിലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലുമായി എടുത്തവയാണ്.

There is a pervert travelling in @OfficialBMRCL bengaluru metro trains and capturing videos of women secretly and sharing on instagram. Please find him and punish him !! Here is the link for that instagram page. https://t.co/vhuglcWR1A

