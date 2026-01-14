Iran Protest: 'ഉടൻ ഇറാൻ വിടണം'; പൗരന്മാർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശവുമായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി: ഇറാനിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച ഭരണകൂടവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷം. സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൗരന്മാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർക്കുമാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കർശന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. നിലവിൽ ഇറാനിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി മന്ത്രാലയം നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണ്.
Also Read: Thailand Train Accident: ട്രെയിന് മുകളിലേക്ക് ക്രെയിൻ വീണ് അപകടം; 22 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
2022-ന് ശേഷം ഇറാൻ വീണ്ടും സമാനതകളില്ലാത്ത ഭരണകൂടവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതച്ചെലവുമാണ് ജനങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കിയത്. ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിക്കെതിരെ കടുത്ത മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധക്കാരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ സർക്കാർ ഐക്യത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രക്ഷോഭം മൂന്നാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഇറാനിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെല്ലാം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.