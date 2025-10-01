English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bharat Bandh: ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് നടത്താനിരുന്ന ഭാരത് ബന്ദ് മാറ്റി, പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും

Bharat Bandh October 3: വെള്ളിയാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന ബന്ദ് മാറ്റിവച്ചതായും പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് അറിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 1, 2025, 03:38 PM IST
  • വഖഫ് നിയമത്തിന് എതിരെയാണ് ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്
  • അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് ആണ് ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്

Read Also

  1. Bharath Bandh : ഭാരത് ബന്ദിന് എൽഡിഎഫ് പിന്തുണ അറിയിച്ചു; സെപ്തംബർ 27 ന് കേരളം നിശ്ചലം ആകാൻ സാധ്യത

Trending Photos

ADHD: കുട്ടികളിലെ എഡിഎച്ച്ഡി തിരിച്ചറിയാം, ഈ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
6
ADHD
ADHD: കുട്ടികളിലെ എഡിഎച്ച്ഡി തിരിച്ചറിയാം, ഈ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
Dhanalekshmi Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Dhanalekshmi Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Gold Rate Kerala Today: 87,000 തൊട്ട് സ്വ‍ർണവില! കേരളത്തിൽ സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ
7
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: 87,000 തൊട്ട് സ്വ‍ർണവില! കേരളത്തിൽ സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ
Gold Rate Kerala Today: സ‍ർവകാല റെക്കോ‍ർഡിൽ സ്വർണവില; പവന് 86,000 കടന്നു
7
Gold Rate in Kerala
Gold Rate Kerala Today: സ‍ർവകാല റെക്കോ‍ർഡിൽ സ്വർണവില; പവന് 86,000 കടന്നു
Bharat Bandh: ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് നടത്താനിരുന്ന ഭാരത് ബന്ദ് മാറ്റി, പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും

ന്യൂഡൽഹി: അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലീം വ്യക്തി നിയമബോര്‍ഡ് മറ്റന്നാൾ നടത്താനിരുന്ന ഭാരത് ബന്ദ് മാറ്റി വച്ചു. പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നാണ് അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലീം വ്യക്തി നിയമബോര്‍ഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

വിവിധ സഹോദര മതവിഭാ​ഗങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തും അതിന് ഭം​ഗം വരരുതെന്നും കരുതിയാണ് ബന്ദ് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലീം വ്യക്തി നിയമബോര്‍ഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മൗലാന ഫസ്ലുർറഹീം മുജദിദി വ്യക്തമാക്കി.

അഖിലേന്ത്യാ മുസ്‌ലിം വ്യക്തിനിയമ ബോർഡ് ഭാരവാഹികളുടെ അടിയന്തര യോഗത്തിലാണ് ബന്ദ് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചത്. അതേസമയം, വഖ്ഫ് ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം വ്യക്തിനിയമ ബോർഡിന്റെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും മറ്റ് പരിപാടികളും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടക്കുമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മൗലാന ഫസ്ലുർറഹീം മുജദിദി വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Bharat bandhWaqf Amendment Actവഖ്ഫ് ഭേദഗതി നിയമംഅഖിലേന്ത്യാ ബന്ദ്ഭാരത് ബന്ദ്

Trending News