Bharat Bandh: ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് നടത്താനിരുന്ന ഭാരത് ബന്ദ് മാറ്റി, പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും

ന്യൂഡൽഹി: അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലീം വ്യക്തി നിയമബോര്ഡ് മറ്റന്നാൾ നടത്താനിരുന്ന ഭാരത് ബന്ദ് മാറ്റി വച്ചു. പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നാണ് അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലീം വ്യക്തി നിയമബോര്ഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കിയത്.
വിവിധ സഹോദര മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തും അതിന് ഭംഗം വരരുതെന്നും കരുതിയാണ് ബന്ദ് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലീം വ്യക്തി നിയമബോര്ഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മൗലാന ഫസ്ലുർറഹീം മുജദിദി വ്യക്തമാക്കി.
അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലിം വ്യക്തിനിയമ ബോർഡ് ഭാരവാഹികളുടെ അടിയന്തര യോഗത്തിലാണ് ബന്ദ് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചത്. അതേസമയം, വഖ്ഫ് ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം വ്യക്തിനിയമ ബോർഡിന്റെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും മറ്റ് പരിപാടികളും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടക്കുമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മൗലാന ഫസ്ലുർറഹീം മുജദിദി വ്യക്തമാക്കി.
