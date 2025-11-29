Karnataka: കർണാടകയിലെ അധികാര തർക്കം: പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പ്, ഭാവിയിൽ അഭിപ്രായ വിത്യാസം ഉണ്ടാകില്ല

ബംഗളൂരു: കർണ്ണാടകയിലെ അധികാര തർക്ക അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ, മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ദരാമയ്യയൊടൊപ്പം പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ. ഇന്ന് രാവിലെ സിദ്ദരാമയ്യയുടെ വസതിയിലെത്തി ഇരുവരും പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ച്, ശേഷം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി. ഇരുവരുടെയും ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വിത്യാസമില്ലെന്നും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സിദ്ദരാമയ്യ മാധ്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 2028 ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പ്രധാന അജണ്ടയെന്നും മന്ത്രി അറിയച്ചു.
2023 ലെ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം റൊട്ടേഷൻ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് അറിയച്ചതിനാലാണ് ശിവകുമാറും സിദ്ധരാമയ്യയും തമ്മിൽ ഒത്തുതീർപ്പിലായത് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി അഞ്ച് വർഷം മുഴുവൻ താൻ അധികാരത്തിൽ തുടരുമെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിലെ നേതൃത്വത്തർക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പാർട്ടി എംഎൽഎമാർ നേതൃത്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ ശക്തമായി. ഇതെ തുടർന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് ചർച്ചകളും നടന്നിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയത്.
