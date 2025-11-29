English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Karnataka: കർണാടകയിലെ അധികാര തർക്കം: പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പ്, ഭാവിയിൽ അഭിപ്രായ വിത്യാസം ഉണ്ടാകില്ല

Karnataka: കർണാടകയിലെ അധികാര തർക്കം: പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പ്, ഭാവിയിൽ അഭിപ്രായ വിത്യാസം ഉണ്ടാകില്ല

കർണ്ണാടകയിലെ അധികാര തർക്ക അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ, മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ദരാമയ്യയൊടൊപ്പം പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 29, 2025, 01:59 PM IST
  • ഇരുവരുടെയും ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വിത്യാസമില്ലെന്നും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സിദ്ദരാമയ്യ മാധ്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
  • 2028 ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പ്രധാന അജണ്ടയെന്നും മന്ത്രി അറിയച്ചു.

Read Also

  1. Karnataka: കർണാടകയിലെ അധികാര തർക്കം: ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെ

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 29 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 29 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-29 Lottery Result Today: ഒരു കോടി സമ്മാനം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala SK-29 Lottery Result Today: ഒരു കോടി സമ്മാനം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
Sambar Recipe: അസ്സൽ കേരള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി
6
sambar
Sambar Recipe: അസ്സൽ കേരള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി
Karnataka: കർണാടകയിലെ അധികാര തർക്കം: പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പ്, ഭാവിയിൽ അഭിപ്രായ വിത്യാസം ഉണ്ടാകില്ല

ബംഗളൂരു: കർണ്ണാടകയിലെ അധികാര തർക്ക അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ, മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ദരാമയ്യയൊടൊപ്പം പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ. ഇന്ന് രാവിലെ സിദ്ദരാമയ്യയുടെ വസതിയിലെത്തി ഇരുവരും പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ച്, ശേഷം വാർത്താ സമ്മേളനം  നടത്തി. ഇരുവരുടെയും ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വിത്യാസമില്ലെന്നും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സിദ്ദരാമയ്യ മാധ്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 2028 ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പ്രധാന അജണ്ടയെന്നും മന്ത്രി അറിയച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

2023 ലെ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം റൊട്ടേഷൻ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് അറിയച്ചതിനാലാണ് ശിവകുമാറും സിദ്ധരാമയ്യയും തമ്മിൽ ഒത്തുതീർപ്പിലായത് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി അഞ്ച് വർഷം മുഴുവൻ താൻ അധികാരത്തിൽ തുടരുമെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിലെ നേതൃത്വത്തർക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പാർട്ടി എംഎൽഎമാർ നേതൃത്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ ശക്തമായി. ഇതെ തുടർന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് ചർച്ചകളും നടന്നിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

KarnatakaSidharamayyaD K Sivakumar

Trending News