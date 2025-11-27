English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Karnataka: കർണാടകയിലെ അധികാര തർക്കം: ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെ

Karnataka: കർണാടകയിലെ അധികാര തർക്കം: ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെ

കർണ്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച തർക്കം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മുതിർന്ന നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായും ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 27, 2025, 12:40 PM IST
  • 2023 ലെ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം റൊട്ടേഷൻ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
  • ഹൈക്കമാന്‍ഡ് എന്നാല്‍ ടീം ആണ്, ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ടീം ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നു അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും ഖർഗെ അറിയിച്ചു.

Karnataka: കർണാടകയിലെ അധികാര തർക്കം: ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെ

ബംഗളൂരു: കർണ്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച തർക്കം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മുതിർന്ന നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായും ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ.മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയെയും ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നത്. ഹൈക്കമാന്‍ഡ് എന്നാല്‍ ടീം ആണ്, ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ടീം ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നു അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും ഖർഗെ അറിയിച്ചു. കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ രണ്ടര വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നേതൃമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

2023 ലെ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം റൊട്ടേഷൻ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് അറിയച്ചതിനാലാണ് ശിവകുമാറും സിദ്ധരാമയ്യയും തമ്മിൽ ഒത്തുതീർപ്പിലായത് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി അഞ്ച് വർഷം മുഴുവൻ താൻ അധികാരത്തിൽ തുടരുമെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിലെ നേതൃത്വത്തർക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പാർട്ടി എംഎൽഎമാർ നേതൃത്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ ശക്തമായി. 

Power dispute in KarnatakaSidharamayyaD K Shivakumar

