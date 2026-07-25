/Pralhad Joshi: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി പ്രൾഹാദ് ജോഷി; തീരുമാനം ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയെച്ചൊല്ലിയുള്ള ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ പദവി രാജിവച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലെ കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രൾഹാദ് ജോഷിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അധിക ചുമതല നൽകി രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരവിറക്കി. ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നത്.
നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജന്തർ മന്തറിൽ തുടർച്ചയായി നടന്നുവന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാം ദിവസമാണ് മന്ത്രിയുടെ രാജി. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്ന പ്രക്ഷോഭകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സംഘടന തയ്യാറായി. സമരക്കാരുടെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളും അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നിയമനം സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്.
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