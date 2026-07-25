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Pralhad Joshi: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി പ്രൾഹാദ് ജോഷി; തീരുമാനം ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ

New Education Minister: നിലവിലെ കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രൾഹാദ് ജോഷിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അധിക ചുമതല നൽകി രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരവിറക്കി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 25, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:20 AM IST
Pralhad Joshi: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി പ്രൾഹാദ് ജോഷി; തീരുമാനം ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ
Image Credit: Joshi | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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