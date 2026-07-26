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Union Minister Pralhad Joshi: 'ആദ്യം കാര്യം പഠിക്കും, പിന്നാലെ നടപ്പാക്കും'; ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി

കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം നടപ്പിലാക്കാനാണ് താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി.

Written ByKarthika V
Published: Jul 26, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:46 PM IST
Union Minister Pralhad Joshi: 'ആദ്യം കാര്യം പഠിക്കും, പിന്നാലെ നടപ്പാക്കും'; ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി
Image Credit: Pralhad Joshi | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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