Union Minister Pralhad Joshi: 'ആദ്യം കാര്യം പഠിക്കും, പിന്നാലെ നടപ്പാക്കും'; ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നതിനാണ് താൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അധിക ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ അവലോകന യോഗങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
വലിയ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രൾഹാദ് ജോഷി പറഞ്ഞു. ചുമതലയേറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും അടുത്തറിയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. തനിക്ക് ഇതൊരു പുതിയ മേഖലയായതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നതിന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തി. പ്രാധാന്യം ഏറെയുള്ള വകുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക, പിന്നീട് അത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Today, I assumed charge as the Union Minister for Education.— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) July 26, 2026
I am grateful to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji for placing his faith in me and entrusting me with this responsibility. I accept it with humility and a deep sense of duty.
ಇಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ… pic.twitter.com/Ge2ulvf3L8
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലയേറ്റതായി പ്രൾഹാദ് ജോഷി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. തന്നിൽ വീണ്ടും വിശ്വാസമർപ്പിച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേടിൽ സിജെപിയുടെ കടുത്ത പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇന്നലെ, ജൂലൈ 25നാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചത്.
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