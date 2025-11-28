English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Navy Day: ശംഖുമുഖത്ത് നടക്കുന്ന നേവി ഡേ ആഘോഷങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു മുഖ്യാതിഥി

 ശംഖുമുഖത്ത് നടക്കുന്ന നേവി ഡേ ആഘോഷങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു മുഖ്യാതിഥിയാകും.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 28, 2025, 07:35 PM IST
  • നേവി ഡേ ആഘോഷങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു മുഖ്യാതിഥിയാകും.
  • നാവിക സേനാ ദിനമായ ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് ആഘോഷം നടക്കുക.

Read Also

  1. Navy Day 2025: നാവികസേനാ ദിനാഘോഷം; വിസ്മയ കാഴ്ച്ചകളുമായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേന

തിരുവനന്തപുരം: ശംഖുമുഖത്ത് നടക്കുന്ന നേവി ഡേ ആഘോഷങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു മുഖ്യാതിഥിയാകും. നാവിക സേനാ ദിനമായ ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് ആഘോഷം നടക്കുക. ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും അന്തർവാഹിനികളും ശംഖുമുഖത്ത് 'ഓപ്പറേഷൻ ഡെമോ' ദൃശ്യ വിസ്മയം ഒരുക്കും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൌകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ശംഖുമുഖത്തേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ഷട്ടിൽ സർവീസും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു. 

