President Droupadi Murmu: '2026 സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറയ്ക്കട്ടെ'; പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്ന് രാഷ്ട്രപതി

ന്യൂഡൽഹി: ഏവർക്കും പുതുവത്സരാശംസ നേർന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു. 2026 ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരട്ടെയെന്നും ശക്തവും സമ്പന്നവുമായ ഒരു ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പുതിയ ഊർജ്ജം പകരട്ടെയെന്നുമായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ ആശംസ. നവോന്മേഷത്തിന്റെയും നല്ല മാറ്റത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ പുതുവത്സരം ആത്മപരിശോധനയ്ക്കും പുതിയ പ്രതിജ്ഞകൾക്കുമുള്ള അവസരം കൂടിയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ഐക്യം എന്നിവയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ശക്തിപ്പെടുത്താമെന്നും ആശംസ സന്ദേശത്തിലൂടെ ദ്രൗപദി മുർമു പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ആഘോഷങ്ങളും ആർപ്പുവിളികളുമായി ലോകം പുതുവർഷത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ലായിരുന്നു. ഭീമൻ പാപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിച്ചാണ് കൊച്ചിയും തിരുവനന്തപുരവും പുതുവത്സരാഘോഷം നടത്തിയത്.
സംസ്ഥാനത്ത് കോവളമടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വെള്ളാറിലെ കേരള ആർട്ട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിലായിരുന്നു പാപ്പാഞ്ഞിയെ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിലെ പത്തോളം കലാകാരന്മാര് പത്ത് ദിവസം ദിവസം കൊണ്ടാണ് പാപ്പാഞ്ഞിയെ തയാറാക്കിയത്. 40 അടിയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉയരം.
