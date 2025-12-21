VB G RAM G Bill 2025: മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇനി 'വിബി ജി റാം ജി'; ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു അംഗീകാരം നൽകി. മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് (MGNREGS) പകരമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന 'വികസിത് ഭാരത് ഗാരന്റി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ-ഗ്രാമീൺ' (VB GRAM G) ബില്ലാണ് ഇതോടെ നിയമമായി മാറിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും ബിൽ പാസാക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള തൊഴിൽ ദിനങ്ങളിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാകും. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 100 പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ 125 ദിവസമായി ഉയർത്തി.
ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനവും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ നിന്ന് 'മഹാത്മാഗാന്ധി'യെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം പാർലമെന്റിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
പുതിയ നിയമത്തിലെ പല വ്യവസ്ഥകളും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെക്കുമെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. സഭാനടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് ബിൽ വോട്ടിനിട്ട് പാസാക്കിയത്. മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന പേര് മാറ്റിയാണ് 'വികസിത് ഭാരത് ഗാരന്റി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ-ഗ്രാമീൺ' ആക്കിയത്.
