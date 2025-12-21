English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • VB G RAM G Bill 2025: മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇനി 'വിബി ജി റാം ജി'; ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം

VB G RAM G Bill 2025: മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇനി 'വിബി ജി റാം ജി'; ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം

President Droupadi Murmu: 'വികസിത് ഭാരത് ഗാരന്റി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ-ഗ്രാമീൺ' ബിൽ നിയമമായി മാറി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 21, 2025, 09:15 PM IST
  • പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ നിന്ന് 'മഹാത്മാഗാന്ധി'യെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം പാർലമെന്റിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി
  • സഭാനടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് ബിൽ വോട്ടിനിട്ട് പാസാക്കിയത്

VB G RAM G Bill 2025: മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇനി 'വിബി ജി റാം ജി'; ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു അംഗീകാരം നൽകി. മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് (MGNREGS) പകരമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന 'വികസിത് ഭാരത് ഗാരന്റി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ-ഗ്രാമീൺ' (VB GRAM G) ബില്ലാണ് ഇതോടെ നിയമമായി മാറിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും ബിൽ പാസാക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള തൊഴിൽ ദിനങ്ങളിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാകും. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 100 പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ 125 ദിവസമായി ഉയർത്തി.

ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനവും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ നിന്ന് 'മഹാത്മാഗാന്ധി'യെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം പാർലമെന്റിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പുതിയ നിയമത്തിലെ പല വ്യവസ്ഥകളും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെക്കുമെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. സഭാനടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് ബിൽ വോട്ടിനിട്ട് പാസാക്കിയത്. മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന പേര് മാറ്റിയാണ് 'വികസിത് ഭാരത് ഗാരന്റി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ-ഗ്രാമീൺ' ആക്കിയത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

VB G RAM G Bill 2025President Droupadi Murmu

