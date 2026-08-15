തിരുവനന്തപുരം: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച ധീരതയ്ക്കുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ സൈനിക പുരസ്കാരങ്ങളിൽ മലയാളി തിളക്കം. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഭീകരരുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റശ്രമം തകർത്ത ധീരതയ്ക്കാണ് മലയാളി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മേജർ തരുൺ വാസുദേവന് ശൗര്യചക്ര നൽകി ആദരിച്ചത്. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച 13 പേരുൾപ്പെടെ ആകെ 78 സൈനികർക്കാണ് ഇത്തവണ രാജ്യത്തിന്റെ ആദരം ലഭിച്ചത്.
ഒൻപത് പേർക്ക് കീർത്തിചക്രയും 19 പേർക്ക് ശൗര്യചക്രയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. മണിപ്പുരിലെ ഭീകരാക്രമണത്തെ ധീരമായി ചെറുത്ത ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ മനിയോ ഫ്രാൻസിസ്, കത്വ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസിലെ ആറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കിഷ്ത്വാർ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ഹവിൽദാർ ഗജേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവർ കീർത്തിചക്ര പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായി.
കൂടാതെ അഞ്ച് പേർക്ക് ബാർ ടു സേനാ മെഡലും 36 പേർക്ക് സേനാമെഡലും മൂന്ന് പേർക്ക് നാവികസേനാ മെഡലും അഞ്ച് പേർക്ക് വായുസേനാ മെഡലും നൽകി ആദരിക്കും. വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ നേട്ടത്തിലും കേരളത്തിന് മികച്ച നേട്ടമുണ്ടായി. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ് അന്വേഷിച്ച പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ തലവനായ എസ്.പി എസ്. ശശിധരനാണ് ഈ ആദരം ലഭിച്ചത്.
സ്തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള മെഡലിന് ഐ.ജി രാജ്പാൽ മീണ അർഹനായി. എസ്.പിമാരായ ബിനു ആർ. പിള്ള, ഉജ്വൽകുമാർ ജി, ഡിവൈ.എസ്.പിമാരായ വി.ആർ. രവികുമാർ, സുരേഷ് ബാബു, എസ്.ഐ ജ്യോതിഷ് കുമാർ എസ്.എൽ എന്നിവരും സ്തുത്യർഹസേവനത്തിനുള്ള മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി.
അഗ്നിശമന സേനാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ജെ. രാജേന്ദ്രൻ നായർ, എൻ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് എന്നിവരും, ജയിൽ ആന്റ് കറക്ഷനൽ സർവീസിൽ നിന്ന് സുനിൽ എസ്. കുമാർ, എം.കെ. മോഹൻദാസ് എന്നിവരും പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ സജി ചെറുതറയിൽ, ബി.എസ്.എഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.പി. സുരേന്ദ്രൻ, സി.ഐ.എസ്.എഫ് ഡെപ്യൂട്ടി കമൻഡാന്റ് അർച്ചന രേഷ്മ മിൻസ്, സി.ആർ.പി.എഫ് സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് ടി.കെ. മുരളി കൃഷ്ണൻ, ടി. വർഗീസ്, ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്. ജോണി, സീനിയർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റർ കെ. രാജഗോപാൽ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.കെ. അനുരാധ എന്നിവരും മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടി.
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