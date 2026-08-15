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Presidential Medals 2026: രാഷ്ട്രപതിയുടെ സൈനിക മെഡലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; 78 സൈനിക‍ർക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ആദരം

President Droupadi Murmu: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഭീകരരുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റശ്രമം തകർത്ത ധീരതയ്ക്കാണ് മലയാളി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മേജർ തരുൺ വാസുദേവന് ശൗര്യചക്ര നൽകി ആദരിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 15, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:32 AM IST
Presidential Medals 2026: രാഷ്ട്രപതിയുടെ സൈനിക മെഡലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; 78 സൈനിക‍ർക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ആദരം
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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