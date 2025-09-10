English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Modi Manipur Visit: മോദി ശനിയാഴ്ച മണിപ്പുര് സന്ദർശിക്കാൻ സാധ്യത; ഇംഫാലിലെ രാജ്ഭവനിൽ ഇന്ന് യോഗം ചേർന്നു

നരേന്ദ്ര മോദി ശനിയാഴ്ച മണിപ്പുരിൽ എത്തുമെന്ന് സൂചന. മോദിയുടെ സംസ്ഥാന സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഇംഫാലിലെ രാജ്ഭവനിൽ ഇന്ന് യോഗം നടന്നു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 10, 2025, 02:48 PM IST
  • സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഇംഫാലിലെ രാജ്ഭവനിൽ ഇന്ന് യോഗം നടന്നു
  • അജയ് കുമാർ ഭല്ല ചുരാചന്ദ്പൂരിൽ അഞ്ച് കുക്കി എംഎൽഎമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
  • മിസോറാം സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മോദി മണിപ്പുരിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ

Modi Manipur Visit: മോദി ശനിയാഴ്ച മണിപ്പുര് സന്ദർശിക്കാൻ സാധ്യത; ഇംഫാലിലെ രാജ്ഭവനിൽ ഇന്ന് യോഗം ചേർന്നു

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശനിയാഴ്ച മണിപ്പൂരിൽ എത്തുമെന്നും, രണ്ട് പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും സൂചന. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സംസ്ഥാന സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഇംഫാലിലെ രാജ്ഭവനിൽ ഇന്ന് യോഗം നടന്നു. മണിപ്പൂർ ഗവർണർ അജയ് കുമാർ ഭല്ലയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ബിരേൻ, മണിപ്പൂർ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ സത്യബ്രത, മണിപ്പൂർ ബിജെപി അദ്ധ്യക്ഷൻ ശാരദാ ദേവി, മറ്റ് എംഎൽഎമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. മോദിുടെ സംസ്ഥാന സന്ദർശന വേളയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പൊതുയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. മണിപ്പൂർ ഗവർണർ അജയ് കുമാർ ഭല്ല ചുരാചന്ദ്പൂരിൽ അഞ്ച് കുക്കി എംഎൽഎമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്.

അയൽ സംസ്ഥാനമായ മിസോറാം സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മോദി മണിപ്പുരിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.മോദി ആദ്യം ചുരാചന്ദ്പൂരിലെത്തി പൊതുയോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. തുടർന്ന്  ഇംഫാലിലേക്ക് വ്യോമ മാർഗം കാംഗ്ല കോട്ടയിൽ എത്തി പൊതു പ്രസംഗം നടത്തും. ശേഷം മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് യാത്രയാകുമെന്നാണ് സൂചന. സമയ പരിമിതിയും, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലും മോദി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. സന്ദർശനത്തിൽ അക്രമത്തിൽ കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവർക്കായി പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാനും, വികസന പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 

