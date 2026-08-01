/Alluri Sitarama Raju International Airport: 5,000 കോടി രൂപയുടെ വിമാനത്താവളം ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

വിജയനഗരം: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഭോഗപുരത്ത് നിർമ്മിച്ച അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 5,000 രൂപ കോടിയുടെ പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചത്. വടക്കൻ ആന്ധ്രയെ ഒരു പ്രധാന സാമ്പത്തിക, വ്യാവസായിക കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പുതിയ വിമാനത്താവളം.
ജിഎംആർ ഗ്രൂപ്പ് നിർമാണ ചുമതല വഹിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജുവിന്റെ പേരാണ് നൽകിയത്. പ്രതിവർഷം ആറ് ദശലക്ഷം യാത്രക്കാർക്ക് യാത്രചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് വിമാനത്താവളത്തിലുള്ളത്. കൂടാതെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം പ്രതിവർഷം 40 ദശലക്ഷം കൂട്ടാനാണ് പദ്ധതി. വാണിജ്യ വിമാന സർവീസുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 17 ന് ആരംഭിക്കും.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജേവാർ വിമാനത്താവളം ജൂൺ 15-ന് വാണിജ്യ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം, ഈ വർഷം പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്ന രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളമാണ് ഭോഗാപുരം ഫെസിലിറ്റി. വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വ്യാവസായിക വികസനം, തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂട്ടുക, കയറ്റുമതി, നൈപുണ്യ വികസനം, ഗവേഷണം എന്നിവയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ ഈ വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
2,703.26 ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ 2,203.32 ഏക്കർ വിമാനത്താവളത്തിനും, 500 ഏക്കർ ഏവിയേഷൻ ഹബ്ബിനും, 136.63 ഏക്കർ ഏവിയേഷൻ സർവകലാശാലയ്ക്കും എഡ്യൂസിറ്റിക്കും (EduCity) വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കൂടാതെ, എയർസൈഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വാണിജ്യ-താമസ വികസനങ്ങൾ, അപ്രോച്ച് റോഡുകൾ എന്നിവയും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 17,900 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾ ഇതോടൊപ്പം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ, കേന്ദ്ര സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രി കെ. റാം മോഹൻ നായിഡു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
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