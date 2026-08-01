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Alluri Sitarama Raju International Airport: 5,000 കോടി രൂപയുടെ വിമാനത്താവളം ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

Prime Minister Narendra Modi: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഭോഗാപുരം അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 01, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:44 PM IST
Alluri Sitarama Raju International Airport: 5,000 കോടി രൂപയുടെ വിമാനത്താവളം ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
Image Credit: IANS

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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