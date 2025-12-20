Nature Themed Airport: പ്രകൃതി പ്രമേയമായ ആദ്യ വിമാനത്താവളം; ഗുവാഹത്തിയിലെ വിമാനത്താവള ടെർമിനൽ പ്രധാനമന്തി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

അസം: ഗുവാഹത്തിയിലുള്ള ലോക്പ്രിയ ഗോപിനാഥ് ബോർഡലോയ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ (LGBIA) പുത്തൻ ടെർമിനൽ കെട്ടിടം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശനിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 4,000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ടെർമിനൽ, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ 'പ്രകൃതി' പ്രമേയമാക്കിയ വിമാനത്താവള ടെർമിനലാണ്. വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ച അസമിൻ്റെ പ്രഥമ മുഖ്യമന്ത്രി ഗോപിനാഥ് ബോർഡലോയിയുടെ 80 അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമയും പ്രധാനമന്ത്രി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു.
#WATCH | Guwahati, Assam: Prime Minister Narendra Modi inaugurated the New Terminal Building of Lokapriya Gopinath Bardoloi International Airport
വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന കേന്ദ്രമായും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടമായും ഈ വിമാനത്താവളം മാറുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള റോഡ് വികസനത്തിനായി അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ 116.2 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. അസമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ ഈ ടെർമിനൽ വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടമാണെന്നും, ഇത് വാണിജ്യ ടൂറിസം മേഖലകൾക്ക് കരുത്തേകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
പ്രതിവർഷം 1.3 കോടിയിലധികം യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ ടെർമിനൽ, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവള ടെർമിനലാണ്. അസമിന്റെ സാംസ്കാരിക തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന മുള, ഓർക്കിഡ് എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാതൃകയിലാണ് ടെർമിനൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അദാനി എയർപോർട്ട് ഹോൾഡിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.