  PM Narendra Modi: മൂന്നു രാജ്യങ്ങളിൽ നാലു ദിവസത്തെ സന്ദർശനം; മോദി ജോർദ്ദാനിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു

PM Narendra Modi: മൂന്നു രാജ്യങ്ങളിൽ നാലു ദിവസത്തെ സന്ദർശനം; മോദി ജോർദ്ദാനിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു

PM Narendra Modi: 

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 15, 2025, 03:04 PM IST
  • ജോർദ്ദാനിലാണ് മോദിയുടെ ആദ്യ സന്ദർശനം.
  • രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ മോദി ജോർദ്ദാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.
  • ജോർദ്ദാൻ കൂടാതെ എത്യോപ്യ, ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും മോദി തുടർന്ന് സന്ദർശിക്കും.

PM Narendra Modi: മൂന്നു രാജ്യങ്ങളിൽ നാലു ദിവസത്തെ സന്ദർശനം; മോദി ജോർദ്ദാനിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു

മൂന്നു രാജ്യങ്ങളിൽ നാലു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജോർദ്ദാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ജോർദ്ദാനിലാണ് മോദിയുടെ ആദ്യ സന്ദർശനം. രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ മോദി ജോർദ്ദാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ജോർദ്ദാൻ കൂടാതെ എത്യോപ്യ, ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും മോദി തുടർന്ന് സന്ദർശിക്കും. അതേസമയം ജോർദ്ദാനിലെത്തുന്ന നരേന്ദ്രമോദി, അബ്ദുള്ള രണ്ടാമൻ രാജാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇന്ത്യയും ജോർദ്ദാനും നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വർഷത്തിലാണ് മോദിയുടെ യാത്ര എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

നാളെ രാവിലെ ഇന്ത്യയിലെയും ജോർദ്ദാനിലെയും വ്യവസായികളുടെ യോഗത്തിലും മോദി പങ്കെടുക്കും. പിന്നീട് മോദി പെട്രയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും. ഇതിനു ശേഷം എത്യോപ്യയിലേക്ക് പോകുന്ന മോദി, പ്രധാനമന്ത്രി അബി അഹമ്മദലിയുമായി ചർച്ച നടത്തും. ഇതാദ്യമായാണ് മോദി എത്യോപ്യയിൽ എത്തുന്നത്. എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് ബുധനാഴ്ച ഒമാനിലെത്തുന്ന മോദി സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക്കിനെ കാണും. മോദിയുടെ രണ്ടാം ഒമാൻ യാത്രയാണിത്. ഇന്ത്യയ്ക്കും ഒമാനുമിടയിൽ നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ എഴുപതാം വാർഷികത്തിലാണ് മോദി വീണ്ടും ഒമാൻ സന്ദർശിക്കുന്നത്. 

