Anti Obesity Campaign: അമിത വണ്ണത്തിനെതിരെ പ്രചാരണം; മോഹൻലാലിനെ 'ചലഞ്ച്' ചെയ്ത് മോദി, പട്ടികയിൽ മറ്റ് പ്രമുഖരും

ന്യൂഡൽഹി: അമിതവണ്ണത്തിനെതിരായ പ്രചരണത്തിന് തുടക്കമിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. പൊണ്ണത്തടിയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രചാരണത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പത്തുപേരെ പ്രധാനമന്ത്രി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു. മോഹൻലാൽ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരെയാണ് നിർദ്ദേശം ചെയ്തത്.

അമിത വണ്ണവും ഭക്ഷ്യ എണ്ണയുടെ അമിത ഉപയോ​ഗവും കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെെ മന്‍ കീ ബാത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. എണ്ണയുടെ ഉപയോ​ഗം 10 ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ 10 പേരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മൻ കി ബാത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി പത്ത് പ്രമുഖരെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരോട് പത്തുപേരെ കൂടി നിർദ്ദേശിക്കാനും പോസ്റ്റിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

മോഹൻലാലിനെ കൂടാതെ ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമ‍ർ അബ്ദുള്ള, വ്യവസായി ആനന്ദ് മ​ഹീന്ദ്ര, നടൻ ആർ. മാധവൻ, ഭോജ്പുരി ​ഗായിക നിരാഹ്വ, ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ജോതാക്കളായ മനു ഭാക്കർ, മീരാഭായി ചാനു, ഇൻഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകൻ നന്ദൻ നീലേക്കനി, ​ഗായിക ശ്രേയാ ഘോഷാൽ, രാജ്യസഭാം​ഗം സുധാ മൂർത്തി എന്നിവരെയും നിർദ്ദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

As mentioned in yesterday’s #MannKiBaat, I would like to nominate the following people to help strengthen the fight against obesity and spread awareness on reducing edible oil consumption in food. I also request them to nominate 10 people each so that our movement gets bigger!… pic.twitter.com/bpzmgnXsp4

