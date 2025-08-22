PM Narendra Modi: 'ജയിലിൽക്കിടന്ന് ആരും ഭരിക്കേണ്ട, ബിൽ പാസായാല്‍ അഴിമതിക്കാരുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനം പോകും'; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

ജയിലിലാകുന്ന മന്ത്രിമാരെ നീക്കുന്ന ബില്ല് വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ജയിലിൽ കിടന്ന് ആരും ഭരിക്കേണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അഴിമതിക്കാരാണ് ബില്ല് കൊണ്ടു വന്നതിൽ ഞെട്ടിയതെന്നും ബില്ല് പാസ്സായാൽ അഴിമതിക്കാരുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനം പോകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ബിഹാറിലെ റാലിയിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
അഴിമതിക്കെതിരേ പോരാടുന്നതിനാണ് അത്തരം നിയമനിര്മാണം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാല് മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളില് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധാരണ സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരന്റെ ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മോദി, ഇത്തരത്തില് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാല് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും സ്ഥാനമൊഴിയാന് എന്തുകൊണ്ട് നിര്ബന്ധിച്ചുകൂടാ എന്നും ചോദിച്ചു.
അതേ സമയം, ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പാര്ലമെന്റിലെ രണ്ട് സഭകളിലും വൻ പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത്. പ്രതിപക്ഷം ബിൽ കീറിയെറിഞ്ഞാണ് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും നടന്നത്. ഒടുവില് അറസ്റ്റിലായി മുപ്പതുദിവസം ജയിലില് കഴിഞ്ഞാല് പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉള്പ്പെടെ ഏത് മന്ത്രിയെയും നീക്കംചെയ്യാന് വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്ന 130-ാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബില്ല് സംയുക്ത പാര്ലമെന്ററി സമിതിക്ക് വിട്ടു. പാര്ലമെന്റിന്റെ അടുത്ത സമ്മേനളനത്തില് ജെപിസി റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കും.
