Prime Minister Narendra Modi: 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' ഇന്ത്യയുടെ 'ന്യൂ നോർമൽ'; ഇനി ആക്രമണമുണ്ടായാൽ മഹാവിനാശമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം കാത്ത സൈനികരെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിലൂടെ ഇതിഹാസ പോരാട്ടമാണ് സൈന്യം നടത്തിയത്. ശതകോടി ഇന്ത്യക്കാരെ തല ഉയർത്തി നിർത്തിയ പോരാട്ടമായിരുന്നു അവരുടേതെന്നു മോദി പറ‍ഞ്ഞു. ആദംപുർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി വ്യോമസേന ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെ കണ്ട ശേഷമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാലും സൈനിക ചരിത്രത്തിൽ ഇവരുടെ സേവനം സ്മരിക്കപ്പെടുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ സിന്ദൂരം മായിച്ച ഭീകരവാദികളെ അവരുടെ മണ്ണിൽ ചെന്ന് വേട്ടയാടിയ സൈനികരാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം കാത്തത്.

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂ നോർമലെന്ന് പ്രധനമന്ത്രി. പാകിസ്താൻ ഇനിയും ആക്രമണത്തിന് മുതിർന്നാൽ മഹവിനാശമായിരിക്കും ഫലമെന്ന് മോദി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മനുഷ്യത്വത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ ആ ശത്രുവിനെ മണ്ണോട് ചേർക്കുമെന്നും മോദിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്മണ രേഖ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi says "When our drones destroy the walls of the enemy's fort, when our missiles reach the target with a whizzing sound, the enemy hears 'Bharat Mata Ki Jai'. When we light up the sun even at night, the enemy sees 'Bharat Mata Ki… pic.twitter.com/U2gBePecem

— ANI (@ANI) May 13, 2025