Private Jet Crash: ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് തകർന്നു വീണു; രക്ഷാപ്രവർത്തനം...

ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് തകർന്നുവീണ് അപകടം. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ജഷ്പുർ ജില്ലയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർ മരിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നു. പ്രദേശവാസികൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, വനമേഖലയിലുള്ള ഒരു മരത്തിൽ ഇടിച്ച് വിമാനം താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.
ജഷ്പുർ-നാരായൺപുർ മേഖലയിലെ കുന്നിൻചെരിവിലാണ് വിമാനം തകർന്നു വീണത്. വിമാനത്തിൽ നിന്നും കനത്ത പുകയും തീയും ഉയരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനത്തിൽ എത്ര യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പോലീസും ഭരണകൂടവും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.