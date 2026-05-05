RB Choudary: നിർമാതാവ് ആർ.ബി. ചൗധരി അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം ഉദയ്പൂരിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ

ഉദയ്പൂർ: പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ് ആർ ബി ചൗധരി അന്തരിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കാറപടകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്.
നടൻ ജീവ മകനാണ്. തമിഴ്നാട്ടുകാരിയായ മെഹ്ജബീനെയാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചത്. 1980ൽ ചലച്ചിത്ര നിർമാണ കമ്പനിയായ സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസ് നിർമിച്ചത് ആർ ബി ചൗധരിയാണ്. നാളെ ഭൗതിക ശരീരം ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. സുരേഷ്, ജീവൻ, ജിതൻ രമേശ് എന്നിവരാണ് മറ്റു മക്കൾ.
