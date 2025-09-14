Manipur Violence: മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം; സുരക്ഷാ സേനയും യുവാക്കളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ, സംഘർഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ

ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. യുവാക്കളും സുരക്ഷാ സേനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. ചുരാചന്ദ്പൂരിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു. ഇതാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്.
സോമി ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട യുവാക്കൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളും മറ്റും നശിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇവരെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയിരുന്നു. ഇവരെ വിട്ടയക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ചുരാചന്ദ്പൂരിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം നടന്നത്.
പ്രതിഷേധം തടഞ്ഞ സുരക്ഷാസേനയ്ക്ക് നേരെ യുവാക്കൾ കല്ലേറ് നടത്തി. ഇതാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇതിന് ശേഷം മേഖലയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. പ്രതിഷേധക്കാരെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് സുരക്ഷാസേന.
