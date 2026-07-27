ന്യൂഡൽഹി: പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ബില് ഇന്ന് ലോക്സഭയില് അവതരിപ്പിക്കും. ഈ ബില്ലിന്റെ ചര്ച്ചയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷം വഴങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന.
പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന്സ് ( പ്രിവെന്ഷന് ഓഫ് അണ്ഫെയര് മീന്സ്) അമെന്ഡ്മെന്റ് ബില് എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ബില് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സിങ് അവതരിപ്പിക്കും. ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാര്ലമെന്റിലെ ചര്ച്ചയില് എല്ലാം അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര പാര്ലമെന്ററികാര്യമന്ത്രി കിരണ് റിജിജു അഭ്യര്ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയില് മത്സരപരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യചോര്ച്ച തടയുക ലക്ഷ്യമിട്ട് കര്ശന നടപടികള് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് നിര്ദിഷ്ട ബില്. രാജ്യത്തെ യുവതലമുറയുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ഭാവിക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എടുത്ത ചരിത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളെയും, പൊതു പരീക്ഷ (അന്യായ മാര്ഗങ്ങള് തടയല്) ഭേദഗതി ബില്ലിന്മേലുള്ള ചര്ച്ചയിലും പങ്കെടുക്കാന് എല്ലാ എംപിമാരോടും അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും. കേന്ദ്രമന്ത്രി റിജിജു എക്സില് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
After listening to the voice the young generation and the historic decisions taken by Hon'ble Prime Minister @narendramodi ji for the future of students, I appeal to all the MPs to participate in tomorrow's "The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill".— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 26, 2026
പരീക്ഷാക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടികള് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ബില്ലില് ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ത്തുന്ന ക്രിമിനല് സംഘങ്ങള്ക്കെതിരെ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് അന്വേഷണം പൂര്ത്തിയാക്കി അതിവേഗ വിചാരണ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുന്നവര്ക്ക് പത്തുവര്ഷം തടവും പത്ത് കോടി രൂപ പിഴയും ഉള്പ്പെടെയുള്ള കടുത്ത വ്യവസ്ഥകളാണ് ബില്ലിലുള്ളത്. വിചാരണക്കായി അതിവേഗ കോടതികള് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും കേസുകളില് മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളില് വിധി പ്രസ്താവിക്കണമെന്നും ബില്ലില് നിര്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ പാര്ലമെന്റില് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകള് ചര്ച്ച ചെയ്യാന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് മല്ലികാര്ജുന് ഖര്ഗെയുടെ ഓഫീസില് രാവിലെ യോഗം ചേരും. അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര കൊള്ള, ഇ20 പെട്രോള് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഒപ്പം വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ പെല്ലെറ്റ് ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് കേന്ദ്രആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാനും പ്രതിപക്ഷം ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.