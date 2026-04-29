  • Home
Puducherry Exit Poll Results 2026: പുതുച്ചേരിയിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് ഭരണ തുടർച്ച; എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം പുറത്ത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 29, 2026, 09:03 PM IST
  • കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിൽ ഭരണത്തുടർച്ചയെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനം
  • പ്രവചനം അനുസരിച്ചു ഓൾ ഇന്ത്യ എൻആർ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ സംഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ്

പുതുച്ചേരി: നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരാനിരിക്കെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിൽ ഭരണത്തുടർച്ചയെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനം. പ്രവചനം അനുസരിച്ചു ഓൾ ഇന്ത്യ എൻആർ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ സംഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ്. 

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്-ഡിഎംകെ സഖ്യം സീറ്റ് നില ഉയർത്തുമെന്നും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുമെന്നുമാണ് സർവേകൾ പറയുന്നത്. 

ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ എക്സിറ്റ് പോൾ സർവ്വേ പ്രകാരം എൻഡിഎ സഖ്യം പുതുച്ചേരിയിൽ 40% വോട്ട് സ്വന്തമാക്കുമെന്നും. 16 മുതൽ 20 വരെ സീറ്റുകൾ വരെ സഖ്യം നേടുമെന്നുമാണ് കണക്കുകൾ. ഡിഎംകെയും കോൺഗ്രസും നയിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം 30% വോട്ട് വിഹിതത്തോടെ 6 മുതൽ 8 സീറ്റുകൾ വരെ നേടുമെന്നും സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ 3 മുതൽ 7 സീറ്റുകൾ വരെ നേടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും എക്സിറ്റ് പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.  മാത്രമല്ല പീപ്പിൾസ് സർവേ ഫലത്തിലും വേണ്ടി എൻഡിഎ സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

