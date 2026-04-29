Puducherry Exit Poll Results 2026: പുതുച്ചേരിയിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് ഭരണ തുടർച്ച; എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം പുറത്ത്

പുതുച്ചേരി: നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരാനിരിക്കെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിൽ ഭരണത്തുടർച്ചയെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനം. പ്രവചനം അനുസരിച്ചു ഓൾ ഇന്ത്യ എൻആർ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ സംഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ്.
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്-ഡിഎംകെ സഖ്യം സീറ്റ് നില ഉയർത്തുമെന്നും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുമെന്നുമാണ് സർവേകൾ പറയുന്നത്.
ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ എക്സിറ്റ് പോൾ സർവ്വേ പ്രകാരം എൻഡിഎ സഖ്യം പുതുച്ചേരിയിൽ 40% വോട്ട് സ്വന്തമാക്കുമെന്നും. 16 മുതൽ 20 വരെ സീറ്റുകൾ വരെ സഖ്യം നേടുമെന്നുമാണ് കണക്കുകൾ. ഡിഎംകെയും കോൺഗ്രസും നയിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം 30% വോട്ട് വിഹിതത്തോടെ 6 മുതൽ 8 സീറ്റുകൾ വരെ നേടുമെന്നും സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ 3 മുതൽ 7 സീറ്റുകൾ വരെ നേടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും എക്സിറ്റ് പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല പീപ്പിൾസ് സർവേ ഫലത്തിലും വേണ്ടി എൻഡിഎ സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്.
