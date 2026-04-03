'പാർലമെൻ്റിൽ സമൂസയെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കേണ്ടത്'; രാഘവ് ഛദ്ദക്കെതിരെ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി

ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ രാഘവ് ഛദ്ദയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മൻ. പാർലമെന്റിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഉന്നയിക്കേണ്ട പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഛദ്ദ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നുവെന്നും പകരം സ്വന്തം പ്രശസ്തിക്കായി "സോഫ്റ്റ് പിആർ" പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെന്നും ഭഗവന്ത് മൻ ആരോപിച്ചു. രാഘവ് ചദ്ദ നിലവിൽ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടുകളിൽ നിന്നോ മുൻഗണനകളിൽ നിന്നോ മാറി മറ്റൊരു തലത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും ഭഗവന്ത് മൻ പരിഹസിച്ചു.
രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവകരമായ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് പകരം വിമാനത്താവളത്തിലെ കാന്റീനിലെ സമോസയെക്കുറിച്ചും മറ്റും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി വക്താക്കളും കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാഘവ് ഛദ്ദ രാജ്യത്തെ യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മടിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പോരാടുന്നതിന് പകരം വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സമോസയുടെ വില കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പിതൃത്വ അവധിയെക്കുറിച്ചും (paternity leave) സംസാരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം താത്പര്യപ്പെടുന്നതെന്നും എഎപി നേതാവ് അനുരാഗ് ദണ്ഡ പരിഹസിച്ചു.
തന്നെ നിശബ്ദനാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും തോൽപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഛദ്ദ ഇതിന് മറുപടി നൽകിയതോടെ പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നത രൂക്ഷമായി. ഛദ്ദക്ക് പകരം അശോക് മിത്തലിനെയാണ് പുതിയ ഉപനേതാവായി എഎപി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
