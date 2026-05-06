Punjab Explosions: പഞ്ചാബിൽ മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ട് സ്ഫോടനങ്ങൾ; അമൃത്സറിലും ജലന്ധറിലും സ്ഫോടന പരമ്പര, അതീവ ജാ​ഗ്രത!

Amritsar Jalandhar Explosions: അമൃത്സറിലെ ഖാസയിലുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം സ്ഫോടനം നടന്നതിന് പിന്നാലെ ജലന്ധറിലെ ബിഎസ്എഫ് ആസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തും സ്ഫോടനം നടന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 6, 2026, 10:57 AM IST
  • ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും ബോംബ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി
  • സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി

അമൃത്സർ: പഞ്ചാബിനെ നടുക്കി ഇരട്ട സ്ഫോടനം. മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ അമൃത്സറിലും ജലന്ധറിലും സ്ഫോടന പരമ്പരയുണ്ടായത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നത്. അതിർത്തി സംസ്ഥാനമായ പഞ്ചാബിലെ സുരക്ഷയിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അമൃത്സറിലെ ഖാസയിലെ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തും ജലന്ധറിലെ ബിഎസ്എഫ് ആസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുമാണ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നത്.

ഖാസ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം സ്ഫോടനം

അമൃത്സർ ജില്ലയിലെ ഖാസയിലുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. രാത്രി 11 മണിയോടെ ഖാസയിലെ ഒരു റോഡിൽ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടതായി വിവരം ലഭിച്ചുവെന്നും ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയെന്നും അമൃത്സർ റൂറൽ എസ്.എസ്.പി സുഹൈൽ മിർ ഖാസിം അറിയിച്ചു. സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ മതിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി സ്ഫോടക വസ്തു വലിച്ചെറിഞ്ഞുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും ബോംബ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.

ജലന്ധറിൽ ബി.എസ്.എഫ് ആസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് സ്കൂട്ടറിന് തീപിടിച്ചു

അമൃത്സറിലെ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ്, രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ ജലന്ധറിലെ ബി.എസ്.എഫ് പഞ്ചാബ് ഫ്രോണ്ടിയർ ആസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള ബി.എസ്.എഫ് ചൗക്കിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്കൂട്ടറിന് തീപിടിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ ശബ്ദം കേട്ട ശേഷമാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂവെന്നും ജലന്ധർ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ധൻപ്രീത് കൗർ പറഞ്ഞു. പാർസൽ ഡെലിവറി ഏജന്റായ ഗുർപ്രീത് സിംഗ് (22) എന്നയാളുടേതാണ് സ്കൂട്ടറെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.

ക്രമസമാധാന നില തകർന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

സംഭവത്തിൽ ആം ആദ്മി സർക്കാരിനെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും പ്രതിപക്ഷം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. തിരക്കേറിയ സ്ഥലത്ത് സ്കൂട്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ക്രമസമാധാന തകർച്ചയെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് രാജ വാരിംഗ് പറഞ്ഞു. അതിർത്തി സംസ്ഥാനമായ പഞ്ചാബിലെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പഞ്ചാബിൽ തുടർച്ചയായി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സുരക്ഷാ പരാജയമാണെന്ന് ശിരോമണി അകാലിദൾ നേതാവ് ബിക്രം സിംഗ് മജിതിയയും ആരോപിച്ചു.

അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു

അമൃത്സറിലും ജലന്ധറിലും സ്ഫോടനം ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഫോറൻസിക് സംഘങ്ങൾ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഇടങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Punjab explosionsPunjab twin explosionsAmritsarJalandharപഞ്ചാബ്

