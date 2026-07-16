Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Puri Rath Yatra: പുരി ജ​ഗന്നാഥ യാത്രയ്ക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു; നൂറോളം പേർക്ക് പരിക്ക്

Puri Rath Yatra: പുരി ജ​ഗന്നാഥ യാത്രയ്ക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു; നൂറോളം പേർക്ക് പരിക്ക്

Puri Rath Yatra Stampede: ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 16, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:23 PM IST
Puri Rath Yatra: പുരി ജ​ഗന്നാഥ യാത്രയ്ക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു; നൂറോളം പേർക്ക് പരിക്ക്
Image Credit: Puri | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Myanmar Boat Accident: മ്യാൻമറിൽ റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ടുകൾ മറിഞ്ഞ് അപകടം; 500ഓളം പേർ മരിച്ചതായി സംശയം
Myanmar2 hrs ago
2
Thiruvonam bumper price3 hrs ago
3
Interval Learning ECPC9:44 AM IST
4
Child Nutrition9:09 AM IST
5
Crime news8:26 AM IST