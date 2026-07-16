ഒഡീഷയിലെ പുരിയിൽ ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയ്ക്കിടെ വ്യാഴാഴ്ച തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ഒരു തീർഥാടകൻ മരിച്ചു. തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നൂറോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, തീർഥാടകൻ രഥയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബഡാ ദണ്ഡയിൽ (ഗ്രാൻഡ് റോഡ്) കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് വലിയ ജനക്കൂട്ടം രൂപപ്പെട്ടതായും ആളുകൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ കുഴഞ്ഞുവീണതായും പറയപ്പെടുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ബഡാ ദണ്ടയിലേക്ക് ജനക്കൂട്ടം ഇരച്ചുകയറിയതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണാതീതമാകുന്നതായി ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെരിപ്പുകളും മറ്റും ചിതറിക്കിടക്കുന്നതായി കാണാം. സംഭവം നടന്നയുടനെ പോലീസ്, ഒഡീഷ ഡിസാസ്റ്റർ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് (ഒഡിആർഎഎഫ്), ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ടീമുകൾ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി.
പരിക്കേറ്റവരെ പുരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കും മറ്റ് മെഡിക്കൽ സെന്ററുകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി. സ്ഥിതിഗതികൾ വേഗത്തിൽ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സേനയെ വിന്യസിച്ചതായും ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണമോ സംഭവത്തിന്റെ കാരണമോ സംബന്ധിച്ച് ഭരണകൂടം ഇതുവരെ വിശദമായ പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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