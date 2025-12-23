English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
Museum-In-Residence Education: ദോഹയിലെ നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഖത്തറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഖത്തർ മ്യൂസിയം ചെയർപേഴ്‌സൺ ഷെയ്ഖ അൽ മയാസ ബിന്ത് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽ താനിയും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡയറക്ടർ ഇഷ അംബാനിയും ചേർന്നാണ് കരാർ ഒപ്പുവച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 23, 2025, 05:03 PM IST
  • റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷനുമായി ചേർന്ന് ഖത്തർ ഇന്ത്യയിൽ നൂതന പഠന രീതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തും
  • ഖത്തറിലെ കുട്ടികളുടെ മ്യൂസിയമായ ദാദുവിലെ വിദഗ്ധർ ഇന്ത്യയിലെ അധ്യാപകർക്കും വോളന്റിയർമാർക്കും ക്ലാസുകളും പരിശീലനവും നൽകും

ദോഹ/മുംബൈ: ഖത്തർ മ്യൂസിയവും നിത മുകേഷ് അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്ററും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൈകോർക്കുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും കുട്ടികൾക്കായി സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിലൂടെയുള്ള നൂതന പഠനരീതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അഞ്ച് വർഷത്തെ ചരിത്രപരമായ കരാറിലാണ് ഇവർ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദോഹയിലെ നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഖത്തറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഖത്തർ മ്യൂസിയം ചെയർപേഴ്‌സൺ ഷെയ്ഖ അൽ മയാസ ബിന്ത് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽ താനിയും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡയറക്ടർ ഇഷ അംബാനിയും ചേർന്നാണ് കരാർ ഒപ്പുവച്ചത്. റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷനുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും പിന്നോക്ക മേഖലകളിലുമുള്ള സ്‌കൂളുകൾ, അങ്കണവാടികൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും.

ഖത്തറിലെ കുട്ടികളുടെ മ്യൂസിയമായ ദാദുവിലെ വിദഗ്ധർ ഇന്ത്യയിലെ അധ്യാപകർക്കും വോളന്റിയർമാർക്കും ക്ലാസുകളും പരിശീലനവും നൽകും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ലൈറ്റ് അറ്റിലിയർ എന്ന പ്രത്യേക പഠന പദ്ധതിയും അവതരിപ്പിക്കും. സാംസ്‌കാരിക വിനിമയം പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമാണെന്ന് ഷെയ്ഖ അൽ മയാസ പറഞ്ഞു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സഹകരണമെന്ന് ഇഷ അംബാനി വ്യക്തമാക്കി. ഓരോ കുട്ടിയെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പഠിക്കാൻ ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2023 മാർച്ചിലാണ്  മുംബൈയിലെ എൻഎംഎസിസി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഖത്തർ വിഷൻ 2030-ന്റെ ഭാഗമായി ആഗോളതലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും സാംസ്‌കാരിക വിനിമയവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഖത്തർ മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ കരാർ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്.

പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

മ്യൂസിയം-ഇൻ-റെസിഡൻസ് (Museum-in-Residence): കുട്ടികൾക്കായി കളികളിലൂടെയും സർഗ്ഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മ്യൂസിയം അധിഷ്ഠിത പഠനരീതികൾ ഇന്ത്യയിലെയും ഖത്തറിലെയും സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനം: കുട്ടികളുടെ സർഗ്ഗാത്മകത വളർത്തുന്നതിനായി പുതിയ പഠന സഹായികളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അധ്യാപകർക്കും വോളന്റിയർമാർക്കും ലഭ്യമാക്കും.

ആദ്യകാല പഠനം (Early Childhood Learning): മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ബൗദ്ധിക വികാസത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പാഠ്യപദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

പ്രധാന പങ്കാളികൾ

ദോഹയിലെ നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഖത്തറിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഖത്തർ മ്യൂസിയം ചെയർപേഴ്‌സൺ ഷെയ്ഖ അൽ മയാസ ബിന്ത് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽ താനി, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡയറക്ടർ ഇഷ അംബാനി എന്നിവരാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷനുമായി ചേർന്നാണ് NMACC ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക.

വിഷൻ 2030, സാംസ്കാരിക സൗഹൃദം

ഖത്തർ നാഷണൽ വിഷൻ 2030-ന്റെ ഭാഗമായി മനുഷ്യവിഭവശേഷിയും സാംസ്കാരിക വികാസവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഖത്തർ ഈ കരാറിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താനും ആഗോളതലത്തിലുള്ള മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകകൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാനും ഈ പങ്കാളിത്തം സഹായിക്കുമെന്ന് ഇഷ അംബാനി പറഞ്ഞു. ഈ സഹകരണം ഇന്ത്യയും ഖത്തറും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം പുതിയൊരു തലമുറയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

