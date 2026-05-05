Rahul Gandhi: 'ഈ ആഹ്ളാദ പ്രകടനം തരംതാണ രാഷ്ട്രീയം'; പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി

Rahul Gandhi: മമത ബാനർജിയുടെ തോൽവിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തമാണെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 5, 2026, 05:11 PM IST
  • പശ്ചിമ ബംഗാൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനേറ്റ പരാജയത്തിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലെ നേതാക്കളെയാണ് രാഹുല്‍ വിമര്‍ശിച്ചത്
  • എക്സിലൂടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.
  • ബിജെപിയുടെ വിജയം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലെ വലിയ ചുവടുവെപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനേറ്റ കനത്ത പരാജയത്തിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തിയ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലെയും നേതാക്കളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഈ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം തരംതാണ രാഷ്ട്രീയം എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം. എക്സിലൂടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം. മമത ബാനർജിയുടെ തോൽവിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തമാണെന്നും ബിജെപിയുടെ വിജയം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലെ വലിയ ചുവടുവെപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോൺഗ്രസിലെയും മറ്റ് പാർട്ടികളിലെയും ചിലർ ടിഎംസിയുടെ പരാജയത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അസമിലെയും ബംഗാളിലെയും ജനവിധി ബിജെപി തട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. തരംതാണ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെക്കണമെന്നും ഇത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നും എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

