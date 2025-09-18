English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Gandhi: ഞെട്ടിക്കുന്ന തെളിവുകൾ! മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ വോട്ടുകൊള്ളയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ​ഗാന്ധി

Rahul Gandhi Vote Chori Allegation: വീണ്ടും വോട്ട് ചോരി ആരോപണവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 18, 2025, 12:06 PM IST
  • കമ്മീഷൻ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ പുറത്ത് വിടണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
  • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി: വീണ്ടും വോട്ടുകൊള്ള ആരോപണവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി. തെളിവുകൾ നിരത്തിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രത്യേക പത്രസമ്മേളനം. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് അല്ലെന്നും ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് വരുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും രാഹുൽ ​ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. വോട്ട് ചോരികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. താൻ തെളിവുകൾ കാണിക്കാമെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ​ ​ഗാന്ധി പറ‍ഞ്ഞു.

വോട്ട് കൊള്ളയ്ക്ക് 101 ശതമാനം തെളിവുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ​ഗാന്ധി ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരെ കൂടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Rahul GandhiVote Choriരാഹുൽ ഗാന്ധിവോട്ട് ചോരി

