English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
Rahul Gandhi: 'ബാലക്കോട്ടിലെ ജാലവിദ്യക്കാരൻ'; നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ​ഗാന്ധി

Rahul Gandhi Lok Sabha Speech: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ, 'ബാലാകോട്ടിലെ ജാലവിദ്യക്കാരൻ' എന്ന വിശേഷണത്തിലൂടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരിഹാസം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 17, 2026, 05:06 PM IST
  • 'ജാലവിദ്യക്കാരൻ' എന്ന പ്രയോഗത്തിനെതിരെ ഭരണപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് സഭയിൽ ഉയർത്തിയത്
  • രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പുപറയണമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു

Read Also

ന്യൂഡൽഹി: വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന്റെ മറവിൽ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ലോക്സഭയിൽ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശനമുന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ, 'ബാലാകോട്ടിലെ ജാലവിദ്യക്കാരൻ' എന്ന വിശേഷണത്തിലൂടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരിഹാസം.

Add Zee News as a Preferred Source

ഈ മാന്ത്രികൻ ഇപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം സഭയിൽ പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, വ്യവസായികളും ബാലാകോട്ട് ജാലവിദ്യക്കാരനും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് രാജ്യം ബോധവാന്മാരാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിലൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലകളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം വെട്ടിക്കുറച്ച് അധികാരം നിലനിർത്താനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇത്തരം നീക്കങ്ങളിലൂടെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും തുല്യ അവകാശമുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് നേരെയുള്ള ഇത്തരം കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, 'ജാലവിദ്യക്കാരൻ' എന്ന പ്രയോഗത്തിനെതിരെ ഭരണപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് സഭയിൽ ഉയർത്തിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പുപറയണമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ പ്രയോഗം പാർലമെന്ററി മര്യാദകൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയും വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Rahul GandhiLok SabhaModiwomens Quota Bill

Trending News