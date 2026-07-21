ന്യൂഡല്ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വസതിയ്ക്ക് മുന്നിലെ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ്. ബലമായാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പിടിവലിക്കിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നിലത്തുവീണു. രാഹുലിനെ വലിച്ചിഴച്ച് വാഹനത്തിൽ കയറ്റാൻ പോലീസ് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ബലപ്രയോഗത്തിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേറ്റു. മൂക്കിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. രക്തമൊലിച്ച മുഖവുമായി രാഹുല് പോലീസ് വാഹനത്തിലിരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. കെ സി വേണുഗോപാല് ഉള്പ്പെടെയുളള എംപിമാരെയും വലിച്ചിഴച്ചാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
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