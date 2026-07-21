Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Rahul Gandhi Arrest: ബലപ്രയോ​ഗം, രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയെ വലിച്ചിഴച്ച് പോലീസ്; പ്രിയങ്ക ​ഗാന്ധിയും കസ്റ്റഡിയിൽ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ വൻ പ്രതിഷേധം

Rahul Gandhi Arrest: ബലപ്രയോ​ഗം, രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയെ വലിച്ചിഴച്ച് പോലീസ്; പ്രിയങ്ക ​ഗാന്ധിയും കസ്റ്റഡിയിൽ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ വൻ പ്രതിഷേധം

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ച രാഹു ഗാന്ധിയെ വലിച്ചിഴച്ചാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 21, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:44 PM IST
Rahul Gandhi Arrest: ബലപ്രയോ​ഗം, രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയെ വലിച്ചിഴച്ച് പോലീസ്; പ്രിയങ്ക ​ഗാന്ധിയും കസ്റ്റഡിയിൽ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ വൻ പ്രതിഷേധം
Image Credit: Rahul Gandhi | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Delhi Protest: രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച്: മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥും എം.പിമാരും കസ്റ്റഡിയിൽ, ഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം
Congress1 hr ago
2
Kilimanoor Kidnapping Case2 hrs ago
3
Delhi High Court3 hrs ago
4
Kerala Rain Alert10:21 AM IST
5
World Brain Day 20269:41 AM IST