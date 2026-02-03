English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Rahul Gandhi: 'പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയെ അമേരിക്കക്ക് വിറ്റു'; രാഹുൽ ഗാന്ധി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 3, 2026, 04:47 PM IST
പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയെ അമേരിക്കക്ക് വിറ്റുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇന്ത്യ - യുഎസ് വ്യാപാരക്കരാറിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ രാഹുലിന്റെ രൂക്ഷ വിമർശനം. അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറിൽ ട്രംപിന്‍റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി വഴങ്ങിയെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചുവെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെ അമേരിക്കയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് മോദി ചെയ്തതെന്നും അദാനിക്കെതിരായ അമേരിക്കയിലെ കൈക്കൂലി കേസിൽ മോദിക്കുമേൽ ട്രംപ് വലിയ സമ്മർദ്ദമുയർത്തിയെന്നും ഇതിന് വഴങ്ങിയ മോദി ഒരു 'കോംപ്രമൈസ്ഡ്' നേതാവായി മാറിയെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. 

അതേസമയം, അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർണ്ണായകമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഉദ്പാദന രംഗത്ത് ഈ കരാർ വൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എംപിമാരോട് പറഞ്ഞു. ലോകക്രമം മാറുന്നുവെന്നും ഉദ്പാന രംഗത്ത് ഇത് വലിയ നേട്ടമാകുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

