Kerala High Speed Rail Project: കേരളത്തിൽ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ വരുമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി; എപ്പോൾ എന്നതിൽ മറുപടിയില്ല, ശ്രീധരന് എല്ലാ പിന്തുണയും

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തെ അവഗണിച്ചെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് രംഗത്തെത്തി. മുൻ യു.പി.എ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തെക്കാൾ പത്തിരട്ടി തുകയാണ് ഇത്തവണ കേരളത്തിനായി റെയിൽവേ വിഹിതമായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കുറി 3795 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചത്.
കേരളത്തിൽ അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയ മന്ത്രി, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെട്രോമാൻ ഇ. ശ്രീധരൻ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഇ. ശ്രീധരനുമായി നേരത്തെ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
എന്നാൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയക്രമത്തെക്കുറിച്ചോ മറ്റ് സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന റെയിൽവേ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതിയും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. മംഗലാപുരം - ഷൊർണ്ണൂർ നാലാം പാതയുടെ ഡി.പി.ആർ നിർമ്മാണവും, ഷൊർണ്ണൂർ - എറണാകുളം മൂന്നാം പാതയുടെ സർവേ നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ശബരി പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ പൂർത്തിയായെന്നും പുതിയതായി തിരുനാവായ - ഗുരുവായൂർ പാത പ്രഖ്യാപിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റെയിൽവേ വികസനത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഉടൻ കത്തയക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എറണാകുളം ഡീസൽ ഷെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ അനാവശ്യമാണെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ രാജ്യത്ത് പുതുതായി ഏഴ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതികൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അതിൽ അഞ്ചെണ്ണവും തെക്കേ പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കുമെന്നും റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വ്യക്തമാക്കി.
