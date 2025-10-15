Rajasthan Bus Tragedy: രാജസ്ഥാനിൽ ബസിന് തീ പിടിച്ച് 20 പേർ വെന്തുമരിച്ചു; ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനില് ജെയ്സൽമീറിൽ നിന്നും ജോധ്പൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസിന് തീ പിടിച്ച് 20 പേര് വെന്തുമരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 16 പേരെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ജയ്സല്മെറില് നിന്നും ജോഥ്പുരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കായിരുന്നു ബസിന് തീപിടിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 19 പേര് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചെന്നും ഒരാള് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചതെന്നുമാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ബസിൽ 57 യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബസ് യാത്രയ്ക്കായി പുറപ്പെട്ട് 10 മിനിറ്റിനുള്ളില് തന്നെ പുകയും തീയും ഉയരുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഷോര്ട്ട് സെര്ക്യൂട്ടായിരിക്കും അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പുക ഉയര്ന്നയുടനെ ഡ്രൈവര് ബസ് നിര്ത്തിയെങ്കിലും തീ പടരുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചവരുടെ ഡിഎന്എ പരിശോധന നടത്താനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹൃദയഭേദകമായ സംഭവമാണുണ്ടായതെന്നും പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സ നല്കാന് അധികൃതര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമുണ്ടാകും. പറ്റാവുന്ന എല്ലാ പിന്തുണയും അവര്ക്ക് നല്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഭജന്ലാല് ശര്മ എക്സില് കുറിച്ചു. ബസ് കത്തിയ സ്ഥലവും പരിക്കേറ്റവരെയും മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദര്ശിക്കുകയും ചെയ്തു.
അപകടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒപ്പം ധനസഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില് നിന്നും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് 50000 രൂപയുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
