Rajasthan Road Accident: രാജസ്ഥാനിൽ വാൻ ട്രക്കിലിടിച്ച് അപകടം; പത്തുപേർ മരിച്ചു, അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ക്ഷേത്രദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയവർ

Pickup van collide with truck: ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബാപ്പി ​ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചാണ് പിക്കപ്പ് വാൻ ട്രക്കിൽ ഇടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 13, 2025, 01:20 PM IST
  • ശ്രീ സാലാസർ ബാലാജി മന്ദിറിൽ സന്ദർശനം നടത്തി മടങ്ങുകയായിരുന്ന ആളുകൾ സഞ്ചരിച്ച പിക്കപ്പ് വാനാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്
  • ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്

Rajasthan Road Accident: രാജസ്ഥാനിൽ വാൻ ട്രക്കിലിടിച്ച് അപകടം; പത്തുപേർ മരിച്ചു, അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ക്ഷേത്രദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയവർ

ജയ്പുർ: പിക്കപ്പ് വാൻ ട്രക്കിലിടിച്ച് 10 പേർ മരിച്ചു. ഏഴ് കുട്ടികളും മൂന്ന് സ്ത്രീകളുമാണ് മരിച്ചത്. രാജസ്ഥാനിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബാപ്പി ​ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചാണ് പിക്കപ്പ് വാൻ ട്രക്കിൽ ഇടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടായത്.

ശ്രീ സാലാസർ ബാലാജി മന്ദിറിൽ സന്ദർശനം നടത്തി മടങ്ങുകയായിരുന്ന ആളുകൾ സഞ്ചരിച്ച പിക്കപ്പ് വാനാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

ALSO READ: കുവൈറ്റിൽ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് 10 പ്രവാസികൾ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്; മലയാളികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സൂചന

പരിക്കേറ്റവരെ ജയ്പുരിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടക സംഘം രണ്ട് വാനുകളിലായാണ് എത്തിയത്. ഇതിൽ ഒരു വാനാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടകാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭജൻലാൽ ശർമ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പരിക്കേറ്റവർക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് നിർദേശം നൽകിയതായി ഭജൻലാൽ ശർമ എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

