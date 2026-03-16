Rajya Sabha Polls: 37 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്; ഫലം രാത്രിയോടെ പുറത്തുവരും

ന്യൂഡൽഹി: 37 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെയാണ് വോട്ടിംഗ്. തുടർന്ന് വോട്ടെണ്ണൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടെ ആരംഭിക്കും.
Also Read: വേനൽചൂടിന് ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മഴയുണ്ടാകും; 11 ജില്ലകളിൽ ഗ്രീൻ അലർട്ട്
ഫലം രാത്രിയോടെ പുറത്തുവരും. ഇതിനിടയിൽ എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവർ അടക്കം 26 പേർ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബാക്കി 11 സീറ്റിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക ബിഹാറിലെ അഞ്ചും ഒഡീഷയിലെ നാലും ഹരിയാനയിലെ രണ്ടും സീറ്റുകളിലേക്കാണ്. ബിഹാറിലെ 4 സീറ്റിൽ എൻഡിഎ വിജയം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്, ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന് നിതിന് നവീന് എന്നിവര് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ഒരു സീറ്റിൽ എൻഡിഎയും ഇന്ത്യ മുന്നണിയും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരം നടക്കും.
Also Read: ശുക്രൻ രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം
ഒഡീഷയിലെ 2 സീറ്റിലും ഹരിയാനയിലെ ഒരു സീറ്റിലും മത്സരം നടക്കും. ഹരിയാനയിൽ ബിജെപിക്ക് ജയ പ്രതീക്ഷയാണ്.
