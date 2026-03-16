Rajya Sabha Polls: 37 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്; ഫലം രാത്രിയോടെ പുറത്തുവരും

പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 37 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. വോട്ടെണ്ണലും അതേ ദിവസം തന്നെ നടക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 16, 2026, 08:52 AM IST
  • 37 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്
  • രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെയാണ് വോട്ടിംഗ്
  • തുടർന്ന് വോട്ടെണ്ണൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടെ ആരംഭിക്കും

ന്യൂഡൽഹി: 37 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെയാണ് വോട്ടിംഗ്. തുടർന്ന് വോട്ടെണ്ണൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടെ ആരംഭിക്കും. 

ഫലം രാത്രിയോടെ പുറത്തുവരും. ഇതിനിടയിൽ എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവർ അടക്കം 26 പേർ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബാക്കി 11 സീറ്റിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.

വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക ബിഹാറിലെ അഞ്ചും ഒഡീഷയിലെ നാലും ഹരിയാനയിലെ രണ്ടും സീറ്റുകളിലേക്കാണ്. ബിഹാറിലെ 4 സീറ്റിൽ എൻഡിഎ വിജയം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍, ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ നിതിന്‍ നവീന്‍ എന്നിവര്‍ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും.  എന്നാൽ ഒരു സീറ്റിൽ എൻഡിഎയും ഇന്ത്യ മുന്നണിയും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരം നടക്കും. 

ഒഡീഷയിലെ 2 സീറ്റിലും ഹരിയാനയിലെ ഒരു സീറ്റിലും മത്സരം നടക്കും.  ഹരിയാനയിൽ ബിജെപിക്ക് ജയ പ്രതീക്ഷയാണ്. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Rajya Sabha pollsBiharOdishaHaryanaNDA

